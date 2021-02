Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Οι πιο ευπαθείς ασθενείς με Covid-19 έχουν τριπλάσιο κίνδυνο θανάτου

Για πρώτη φορά έρευνα αποκαλύπτει σε ποιο βαθμό αυξάνει τη θνητότητα από κορονοϊό το να είναι κάποιος ευπαθής.

Οι πιο ευπαθείς ασθενείς με Covid-19 αντιμετωπίζουν τριπλάσιο κίνδυνο να πεθάνουν από τη νόσο, σε σχέση με όσους δεν είναι ευπαθείς, σύμφωνα με μία νέα διεθνή επιστημονική μελέτη. Είναι η πρώτη φορά που μία έρευνα αποκαλύπτει σε ποιο βαθμό αυξάνει τη θνητότητα από κορονοϊό το να είναι κάποιος ευπαθής, κάτι που δεν αφορά μόνο τους ηλικιωμένους.

Οι επιστήμονες της ερευνητικής κοινοπραξίας Γηριατρικής «Geriatric Medicine Research Collaborative», με επικεφαλής την δρα Κάρλι Γουέλτς του βρετανικού Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο γηριατρικό περιοδικό «Age and Ageing», ανέλυσαν στοιχεία για 5.711 ασθενείς με Covid-19 σε 55 νοσοκομεία 12 χωρών. Διαπιστώθηκε ότι οι πιο ευπαθείς, όταν επιβιώνουν από τον κορονοϊό έχουν επταπλάσια πιθανότητα να χρειαστούν στη συνέχεια αυξημένη φροντίδα στο σπίτι τους ή σε οίκο ευγηρίας.

Ευπαθής θεωρείται κάποιος όταν το σώμα του γίνεται πιο ευάλωτο στις συνέπειες μίας νόσου. Ο κίνδυνος αυξάνει με την ηλικία, αλλά ευπαθής μπορεί να είναι επίσης κάποιος που δεν είναι ηλικιωμένος, αλλά έχει χρόνια υποκείμενα νοσήματα ή άλλα προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας. Οι γιατροί χρησιμοποιούν, συνήθως, μία ολιστική αξιολόγηση για να εκτιμήσουν πόσο ευάλωτος είναι κάποιος (όχι μόνο λόγω ιατρικών προβλημάτων, αλλά γενικότερα ως πρόσωπο) και πόση βοήθεια χρειάζεται από τρίτους στην καθημερινή ζωή του.

Όπως δήλωσε η Γουέλτς, «ήδη, από το αρχικό στάδιο της πανδημίας έγινε αντιληπτό ότι η προχωρημένη ηλικία αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από την Covid-19. Όμως, δεν είναι όλοι οι ηλικιωμένοι το ίδιο και όλοι γερνάμε διαφορετικά. Μερικοί περνούν τα 90 τους χωρίς να θεωρούνται ευπαθείς. Τα ευρήματά μας είναι σημαντικά επειδή δείχνουν ότι όχι μόνο οι γηραιότεροι, αλλά γενικότερα οι ευπαθείς, ανεξαρτήτως ηλικίας, αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου από Covid-19 και όσοι επιζούν έχουν αυξημένες ανάγκες φροντίδας».