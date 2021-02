Συνταγές

“Γειτονιές στο πιάτο”: επιστροφή στην Γλυφάδα για τον Δημήτρη Σκαρμούτσο (εικόνες)

Ο σεφ περιδιαβαίνει για δεύτερη ημέρα την περιοχή, συστήνοντας μας ξεχωριστά στέκια και ανθρώπους, ενώ μας δείχνει και δύο νέες συνταγές.

Την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου στις 15:00 ο Δημήτρης Σκαρμούτσος συνεχίζει τη βόλτα του στη Γλυφάδα.

Ο βιγκανισμός δεν είναι ένα ακόμη trend της εποχής. Έχει πίσω του μια ολόκληρη φιλοσοφία που μπορεί να ξεκινά από το φαγητό, αλλά αφορά και τον συνολικό τρόπο ζωής μας. Στο «AVIT» o Δημήτρης συναντά φανατικούς vegan, που οι υπέροχες γαστρονομικές προτάσεις τους, έχουν καταφέρει να κερδίσουν ακόμη και τους πιο δύσπιστους.

Από το vegan στέκι, σε μεξικάνικο με τον Δημήτρη να δοκιμάζει το πιο αυθεντικό γουακαμόλε που έχει φάει ποτέ.

Τέλος, τρέχει στις «Πίτες των Ανθέων» για να προλάβει να πάρει μια τραγανή τυρόπιτα, από εκείνες που πάνω από 45 λεπτά δεν μένουν στη βιτρίνα του μαγαζιού.

Ο Δημήτρης φτιάχνει στην κουζίνα του δύο συνταγές: φαλάφελ με sauce ταχίνι και σπετσοφάι με τραγανή πολέντα.

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 15:00!

