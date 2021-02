Life

“American Made”: στον ΑΝΤ1 η α΄ τηλεοπτική μετάδοση (εικόνες)

Βασισμένη σε αληθινή ιστορία, με δημοφιλείς πρωταγωνιστές και δυνατή πλοκή, η ταινία υπόσχεται να μας καθηλώσει.

Μια συναρπαστική περιπέτεια παρανομίας και διαπλοκής, με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ, έρχεται την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου στις 21.00 στον ΑΝΤ1, σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση!

Η ταινία, αμερικάνικης παραγωγής 2017, αφηγείται την αληθινή, όσο και περιπετειώδη, ζωή του Μπάρι Σιλ που στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και στις αρχές του ‘80, δούλευε ταυτόχρονα για τη CIA και τον Πάμπλο Εσκομπάρ.

Ο Μπάρι Σιλ είναι ένας πιλότος της TWA που βαριέται τη δουλειά του και προσπαθεί διαρκώς να την κάνει λίγο πιο «επικίνδυνη».

Η τάση του να βγαίνει «εκτός γραμμής» κεντρίζει το ενδιαφέρον ενός στελέχους της CIA που τον στρατολογεί για τις επιχειρήσεις της στην Λατινική Αμερική.

Εκεί, όμως, ο Μπάρι γνωρίζει την τριάδα του κολομβιανού καρτέλ και στρατολογείται εκ νέου για τη μεταφορά ναρκωτικών πίσω στις ΗΠΑ, όπου οι υπηρεσίες του παραμένουν εξαιρετικά χρήσιμες στους φύλακες της πατρίδας...

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Νταγκ Λάιμαν

ΠΑΙΖΟΥΝ: Τομ Κρουζ, Σάρα Ράιτ, Ντόναλ Γκλίσον, Κέιλεμπ Λάντρι Τζόουνς, Τζέσε Πλέμονς.