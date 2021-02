Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τι έδειξαν τα rapid test σε 18 περιοχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ πραγματοποίησαν την Κυριακή 3.888 δωρεάν rapid test. Πόσα βγήκαν θετικά.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Κυριακή 7 Φεβρουαρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through). Συνολικά, σε 18 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 3.888 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 46 κρούσματα (1,18%).

Αναλυτικά τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα έχουν ως εξής:

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Αγίου Δημητρίου

Πραγματοποιήθηκαν 756 rapid test και προέκυψαν 17 θετικά (2,25%). Αφορούν σε 12 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

ΠΕ Ανατολικής Αττικής: Δήμος Σαρωνικού

Πραγματοποιήθηκαν 555 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (0,72%). Αφορούν σε 3 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Παύλου Μελά

Πραγματοποιήθηκαν 349 rapid test και προέκυψαν 11 θετικά (3,15%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

ΠΕ Αχαΐας: Σταυροδρόμι

Πραγματοποιήθηκαν 70 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,43%). Αφορά σε κορίτσι 5 ετών.

ΠΕ Αχαΐας: Κεντρική Πλατεία Ισώματος

Πραγματοποιήθηκαν 142 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (4,23%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

ΠΕ Αχαΐας: Λεόντιο

Πραγματοποιήθηκαν 43 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αχαΐας: Τριπόταμα

Πραγματοποιήθηκαν 64 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Τοπική Κοινότητα Μυρίνης

Πραγματοποιήθηκαν 98 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας

Πραγματοποιήθηκαν 189 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Καλογριανά Δήμου Παλαμά

Πραγματοποιήθηκαν 169 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρόδου: Πλατεία Ελευθερίας

Πραγματοποιήθηκαν 116 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρπάθου: Απέρι Καρπάθου

Πραγματοποιήθηκαν 266 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κω: Πλατεία Ελευθερίας

Πραγματοποιήθηκαν 41 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Γόννους

Πραγματοποιήθηκαν 64 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,56%). Αφορά σε άνδρα 62 ετών.

ΠΕ Κέρκυρας: Πλατεία Σινιών

Πραγματοποιήθηκαν 27 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Εύβοιας: Ιστιαία

Πραγματοποιήθηκαν 85 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φθιώτιδας: Λαμία

Πραγματοποιήθηκαν 671 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,30%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 70 έτη.

ΠΕ Αργολίδας: Πλατεία Ναυπλίου

Πραγματοποιήθηκαν 183 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,19%). Αφορούν σε 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.