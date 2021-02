Οικονομία

Ατομικές επιχειρήσεις: ποιοι θα φορολογηθούν μόνο με 4,5% για το 2020

Ποιοι επαγγελματίες θα ενταχθούν στο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Πως θα φορολογηθούν αγροτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις.

Ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς θα ισχύσει στις φετινές δηλώσεις εισοδήματος για τους νέους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και για χιλιάδες αγρότες. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αυτές τροποποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2019 με το ν. 4646/2019, τα καθαρά εισοδήματα που αποκτούν οι νέοι εμποροβιοτέχνες και ελεύθεροι επαγγελματίες κατά τα τρία πρώτα χρόνια άσκησης των δραστηριοτήτων τους φορολογούνται πλέον με έναν εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή φόρου, της τάξεως του 4,5%, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ.

Επιπλέον, η μείωση του ελάχιστου συντελεστή φόρου από το 22% στο 9% θα ισχύσει και για τις αγροτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις, εφόσον τα ποσά τους μαζί με τυχόν εισοδήματα από πωλήσεις γεωργικών προϊόντων δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ.

Ειδικότερα, με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, προβλέπεται ότι για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και μετά και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας μειώνεται κατά 50%, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

Δεδομένου ότι με τον ν. 4646/2020 προβλέπεται ότι από το φορολογικό έτος 2020 ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας των αυτοαπασχολουμένων μειώνεται από το 22% στο 9%, όσα φυσικά πρόσωπα προέβησαν από το 2018 και μετά σε δήλωση έναρξης επαγγέλματος ιδρύοντας νέες ατομικές επιχειρήσεις θα έχουν φέτος το προνόμιο της φορολόγησης των καθαρών εισοδημάτων τους με έναν πολύ χαμηλό συντελεστή φόρου της τάξεως του 4,5%.

Πηγή: naftemporiki.gr