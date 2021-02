Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στην Νέα Καληδονία

Ισχυρή σεισμική δόνηση συγκλόνισε την Νέα Καληδονία. Το επίκεντρο και το μέγεθος. Προειδοποίηση για τσουνάμι.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών συγκλόνισε τα Νησιά της Πίστης και την Νέα Καληδονία, ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, ενώ το Κέντρο Ειδοποίησης για Τσουνάμι εξέδωσε προειδοποίηση.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο ανακοίνωσε ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 7,6 βαθμούς, ενώ το επίκεντρο εντοπίσθηκε σε βάθος 2 χιλιομέτρων, 401 χιλιόμετρα ανατολικά της Ταντίν της Νέας Καληδονίας.