Οικονομία

Lockdown -Βεβαίωση μετακίνησης: Νέες διευκρινίσεις για εργαζόμενους

Νέα ανακοίνωση από το υπουργείο Εργασίας για τους εργαζόμενους που αμοίβονται και ασφαλίζονται με εργόσημο.

Σε περαιτέρω διευκρινίσεις για τις βεβαιώσεις κίνησης των εργαζομένων προχώρησε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Αναφορικά με τις βεβαιώσεις κίνησης των εργαζομένων διευκρινίζεται:

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η εξ αποστάσεως εργασία παρέχεται εκ περιτροπής, ο εργοδότης δύναται να εφοδιάζει τον εργαζόμενο με απόσπασμα του ειδικού σκοπού εντύπου Ε4.1.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία η εργασία παρέχεται με κυλιόμενο ωράριο, ο εργοδότης δύναται να εφοδιάζει τον εργαζόμενο με απόσπασμα του καταχωρημένου στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» προγράμματος εργασίας.

Επιπλέον, για τους εργαζόμενους οι οποίοι αμείβονται και ασφαλίζονται με εργόσημο, από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021, τίθεται σε εφαρμογή νέο έντυπο «βεβαίωση κίνησης εργαζομένου με εργόσημο». Το έντυπο αυτό εκδίδεται, μέσω του ιστότοπου forma.gov.gr/. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο για τη μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για την ομαλή μετάβαση στο νέο έντυπο βεβαίωσης κίνησης του εργαζομένου, δίνεται μεταβατικό διάστημα εφαρμογής και χρήσεως, μέχρι και τις 17/2/2021 και ώρα 06:00. Για το διάστημα από 15/2/2021 και ώρα 06.00 έως και 17/2/2021 και ώρα 05:59, οι εργαζόμενοι μπορούν να μετακινούνται από και προς την εργασία τους με τα παλαιά έντυπα φόρμες-άδειες κυκλοφορίας εργαζομένου.