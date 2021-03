Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Γονίδιο από τους Νεάντερταλ κάνει ηπιότερη την νόσηση

Τι ακριβώς ισχυρίζονται επιστήμονες από τη Σουηδία και τη Γερμανία.

Μία παραλλαγή γονιδίου, που αποτελεί κληρονομιά από τους Νεάντερταλ και την οποία φέρουν περίπου οι μισοί άνθρωποι εκτός Αφρικής, προστατεύει έναντι της σοβαρής Covid-19, μειώνοντας κατά 22% τον κίνδυνο εισαγωγής σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Αυτό, τουλάχιστον, ισχυρίζονται επιστήμονες από τη Σουηδία και τη Γερμανία, οι ίδιοι που πέρυσι είχαν ανακοινώσει το ακριβώς αντίστροφο: Ότι ένα άλλο γονίδιο που έχει κληρονομηθεί από τα «ξαδέρφια» μας τους Νεάντερταλ αποτελεί παράγοντα κινδύνου για σοβαρή Covid-19.

Οι ερευνητές του ιατρικού Ινστιτούτου Καρολίνσκα του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης και του Ινστιτούτου Εξελικτικής Ανθρωπολογίας Μαξ Πλανκ της Λειψίας, με επικεφαλής τον κορυφαίο διεθνώς παλαιογενετιστή Σβάντε Πεέμπο, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS), είχαν εντοπίσει το 2020 ένα σημαντικό νεαντερτάλιο γενετικό παράγοντα κινδύνου στο χρωμόσωμα 3, που αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο αναπνευστικής ανεπάρκειας και θανάτου μετά από λοίμωξη Covid-19.

Τώρα, αναλύοντας νέα στοιχεία της επιστημονικής κοινοπραξίας «Genetics of Mortality in Critical Care-GenOMICC» (γενετική ανάλυση θνησιμότητας 2.200 ασθενών σε ΜΕΘ) βρήκαν ότι οι Νεάντερταλ συνεισέφεραν, επίσης, έναν προστατευτικό γενετικό παράγοντα στο χρωμόσωμα 12, που μειώνει τον κίνδυνο εισαγωγής σε ΜΕΘ μετά από λοίμωξη κορονοϊού. Τα γονίδια σε αυτή την περιοχή -τα ίδια έχουν βρεθεί σε όλα τα γονιδιώματα Νεάντερταλ που έχουν αναλυθεί μέχρι σήμερα- λέγονται OAS και ρυθμίζουν τη δραστηριότητα ενζύμων που αποτελούν ασπίδα έναντι των ιών.

«Αυτό δείχνει πως η κληρονομιά μας από τους Νεάντερταλ είναι ένα σπαθί με δύο κόψεις, όσον αφορά την ανταπόκρισή μας στον ιό SARS-CoV-2. Μας έδωσαν γενετικές παραλλαγές, για τις οποίες μπορούμε τόσο να τους καταραστούμε όσο και να τους ευχαριστήσουμε», δήλωσε ο ερευνητής δρ Χούγκο Ζέμπεργκ.

Η μελέτη δείχνει ότι η προστατευτική γενετική παραλλαγή από τους Νεάντερταλ σταδιακά έχει αυξηθεί σε συχνότητα μετά την τελευταία εποχή των πάγων και σήμερα είναι ευρέως εξαπλωμένη περίπου στον μισό πληθυσμό της Γης έξω από την Αφρική.

«Είναι εντυπωσιακό ότι αυτή η νεαντερτάλια γενετική παραλλαγή έγινε τόσο κοινή σε πολλά μέρη του κόσμου, πράγμα που δείχνει ότι και στο παρελθόν υπήρξε ευνοϊκή για τους ανθρώπους. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι δύο γενετικές παραλλαγές που κληροδοτήθηκαν από τους Νεάντερταλ επηρεάζουν σήμερα την έκβαση της Covid-19 σε αντίθετες κατευθύνσεις. Το ανοσοποιητικό σύστημά τους -προφανώς- συνεχίζει να μας επηρεάζει τόσο με θετικούς όσο και με αρνητικούς τρόπους μέχρι σήμερα», ανέφερε ο δρ Πεέμπο.