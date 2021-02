Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: η βρετανική μετάλλαξη “πλημμύρισε” την Γερμανία

Περισσότερα από 1 στα 5 θετικά τεστ για κορονοϊό αφορούν πλέον την βρετανική παραλλαγή στη Γερμανία. «Καμπανάκι κινδύνου» από τον Γερμανό Υπουργό Υγείας.

Το 22% των θετικών τεστ για κορονοϊό αφορούν την βρετανική παραλλαγή Β.1.1.7, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Γενς Σπαν, προειδοποιώντας ότι η συγκεκριμένη μετάλλαξη θα εξελιχθεί πιθανότατα στην κυρίαρχη μορφή του νέου κορονοϊού στην Γερμανία.

Ο κ. Σπαν ανέφερε ακόμη ότι πριν από δύο εβδομάδες το αντίστοιχο ποσοστό περιοριζόταν σε 6%, ενώ, όπως είπε, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας της Χαϊδελβέργης, η εν λόγω παραλλαγή είναι έως και κατά 50% περισσότερο μεταδοτική, ενώ αντίστοιχα αυξημένος φαίνεται ότι είναι και ο δείκτης θνησιμότητας.

Με αφορμή τα νέα δεδομένα, ο υπουργός Υγείας εξήγησε ότι παρότι ο αριθμός των κρουσμάτων μειώνεται σταθερά, ενόψει των αποφάσεων για χαλάρωση του lockdown θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν και ο αυξανόμενος κίνδυνος από τις παραλλαγές του νέου κορονοϊού. «Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, προκειμένου να μη θέσουμε σε κίνδυνο τις μέχρι τώρα επιτυχίες μας», τόνισε.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ελέγχου της πανδημίας εντάσσονται, όπως είπε, και τα δωρεάν «γρήγορα» τεστ κορονοϊού, τα οποία θα διατίθενται σε όλους από την 1η Μαρτίου. Διαβεβαίωσε μάλιστα ότι θα υπάρχει επαρκής ποσότητα τεστ, ενώ τόνισε ότι τα μοριακά τεστ PCR παραμένουν το «χρυσό πρότυπο» και κάλεσε όσους έχουν συμπτώματα να ελέγχονται με αυτά, ακόμη και αν έχει προηγηθεί θετικό «γρήγορο» τεστ.

Θετικός στην βρετανική παραλλαγή Β.1.1.7 του νέου κορονοϊού βρέθηκε και ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας Χέρμπερτ Ρόιλ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τοπική κυβέρνηση. Ο υπουργός παραμένει στο σπίτι του με συμπτώματα ελαφρού κρυολογήματος, ενώ σε εξετάσεις υποβάλλονται και άλλα μέλη του κρατιδιακού υπουργικού συμβουλίου. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Μούνστερ, το 9% των θετικών τεστ στο κρατίδιο αφορούν την συγκεκριμένη παραλλαγή.

Στην προσπάθεια ελέγχου της εξάπλωσης των παραλλαγών του νέου κορονοϊού, η Γερμανία έχει από την περασμένη Κυριακή κλείσει τα σύνορά της με την Αυστρία και την Τσεχία, ενώ ανάλογα μέτρα εξετάζονται και σε ό,τι αφορά τα σύνορα με την Γαλλία και το Λουξεμβούργο.