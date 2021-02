Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: που δόθηκαν τα περισσότερα από τα 6,8 δις ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά το ύψος των χρηματοδοτήσεων, η κατανομή ανά περιφερειακές ενότητες και ο αριθμός των δικαιούχων.

Το Υπουργείο Οικονομικών, για λόγους ενημέρωσης και πλήρους διαφάνειας, κοινοποιήσε αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τους 5 πρώτους κύκλους του χρηματοδοτικού εργαλείου στήριξης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Ειδικότερα, στα στοιχεία που παρατίθενται, αποτυπώνονται αναλυτικά, ανά Δ.Ο.Υ., το ύψος των χρηματοδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί και ο αριθμός των δικαιούχων οι οποίοι τις έλαβαν, σε κάθε κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ξεχωριστά, αλλά και αθροιστικά στους 5 πρώτους κύκλους.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, από το επιτυχημένο αυτό εργαλείο, μέχρι σήμερα έχουν ενισχυθεί με 6,8 δισ. ευρώ συνολικά 544.591 μοναδιαίοι Α.Φ.Μ., που αντιστοιχούν κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η Κυβέρνηση, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου, αξιοποιώντας, με τον βέλτιστο τρόπο, τα εγχώρια και ευρωπαϊκά διαθέσιμα εργαλεία και πόρους, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών και ταμειακών δυνατοτήτων της χώρας, στηρίζει καθ’ όλη τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας ώστε να ξεπεράσει την πρωτοφανή αυτή δοκιμασία με τις ελάχιστες δυνατές συνέπειες.