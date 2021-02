Κοινωνία

Δημήτρης Λιγνάδης: συνελήφθη ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης

Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε με ομόφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά τις καταθέσεις.

Υπό κράτηση είναι ο Δημήτρης Λιγνάδης ύστερα από την έκδοση εντάλματος με την κατηγορία του βιασμού κατά συρροή

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε με ομόφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, με τον γνωστό ηθοποιό και σκηνοθέτη να κατηγορείται με το αδίκημα του βιασμού κατά συρροή.

Η δίωξη που ασκήθηκε εναντίον του αφορά δύο περιπτώσεις βιασμού εκ των οποίων η μία είναι εκείνη που καταγγέλθηκε με την χθεσινή μήνυση από 25χρονο αλλοδαπό. Από την εισαγγελική έρευνα που διενεργήθηκε από τους Εισαγγελείς Κώστα Σπυρόπουλο και Νίκο Στεφανάτο εντοπίστηκε και η δεύτερη υπόθεση βιασμού η οποία προέκυψε από την πρώτη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του καλλιτέχνη με την πράξη σε βάρος του μηνυτή να έχει παραγραφεί. Ενεργή ωστόσο είναι η πράξη που καταγγέλθηκε στην Εισαγγελία μετά από εκείνη την προσφυγή.

Νωρίτερα, ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε επισκεφθεί αυτοβούλως τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής μαζί με το δικηγόρο του, αλλά είχε αποχωρήσει, καθώς μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε εκδοθεί ένταλμα, σύμφωνα με δήλωση του ίδιου και του δικηγόρου του.

Υπουργείο Δικαιοσύνης: οι δικαστικές αρχές θα κάνουν ό,τι χρειαστεί προκειμένου να έρθουν όλα στο φως

Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: H Δικαιοσύνη έχει πλέον το λόγο. Είμαστε βέβαιοι ότι οι δικαστικές αρχές θα κάνουν ό,τι χρειαστεί προκειμένου να έρθουν όλα στο φως σε αυτή την πολύ σκοτεινή υπόθεση και να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Η χώρα έχει κράτος Δικαίου και η κυβέρνηση θα συνδράμει, με όποιο τρόπο της ζητηθεί, θέτοντας στη διάθεση των δικαστικών αρχών τις υπηρεσίες της. Υποθέσεις τέτοιου είδους δεν έχουν κομματικό χρώμα. Είναι καθήκον όλων των πολιτικών δυνάμεων να συνεργαστούν, ώστε να αντιμετωπιστούν νοσηρά φαινόμενα, όπως αυτά που καταγγέλλονται. Είναι ευθύνη και καθήκον μας απέναντι στα θύματα. Η σιωπή που επικρατούσε για τόσα χρόνια έσπασε. Ήρθε η ώρα της Δικαιοσύνης.

Συνήγορος Λιγνάδη: ο πελάτης μου αρνείται τις κατηγορίες

Ο πελάτης του αρνείται όλα όσα ακούγονται δήλωσε ο συνήγορος του Δημήτρη Λιγνάδη, Νίκος Γεωργουλέας έξω από την ΓΑΔΑ.

Μετά το ένταλμα ανέφερε ο κ. Γεωργουλέας «προσήλθε αυτοβούλως στις αρχές» κάτι που όπως ανέφερε το έκανε και το απόγευμα όταν «προσήλθε και πάλι αυτοβούλως και έθεσε εαυτόν στη διάθεση των αρχών».

Τόνισε πως δεν έχουν λάβει ακόμη τη δικογραφία και το κατηγορητήριο ωστόσο ανέφερε πως ο πελάτης του αρνείται όλα όσα ακούγονται.

«Θα προσαχθεί ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας, θα λάβουμε τη δικογραφία και θα μελετήσουμε τα αντίγραφα. Εξ όσων γνωρίζω η κατηγορία είναι για βιασμό. Αρνείται όλες αυτές τις κατηγορίες», ανέφερε ο κ. Γεωργουλέας και τόνισε πως όλα αυτό το διάστημα ο Δ.Λιγνάδης ήταν στην Αθήνα.