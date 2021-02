Κόσμος

ΕΕ: νέες κυρώσεις στη Ρωσία για τον Ναβάλνι

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοσέπ Μπορέλ, υπογράμμισε ότι «η Ρωσία μετατρέπεται σε αυταρχικό καθεστώς και απομακρύνεται από την Ευρώπη».

Της Μαρίας Αρώνη

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν σήμερα να προχωρήσουν άμεσα στην επιβολή κυρώσεων κατά της Μόσχας ως απάντηση στη σύλληψη και φυλάκιση του Αλεξέι Ναβάλνι.

Πρόκειται για την επιβολή επιπλέον κυρώσεων σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ θα προτείνει σήμερα κιόλας μια λίστα με ονόματα τα οποία θ πρέπει να εγκριθούν με γραπτή διαδικασία και στη συνέχεια να ανακοινωθούν. Σύμφωνα με ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν σε διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, οι κυρώσεις θα αφορούν τέσσερις υψηλόβαθμους Ρώσους αξιωματούχους, τον επικεφαλής της Ανακριτικής Επιτροπής της Ρωσίας, η οποία χειρίζεται τις έρευνες για μεγάλα εγκλήματα, τον διευθυντή των ρωσικών φυλακών, τον διευθυντή της Εθνοφρουράς της Ρωσίας και το γενικό εισαγγελέα της χώρας.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ στη συνέντευξη Τύπου, μετά τη λήξη του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, τόνισε ότι είναι κοινή αντίληψη μεταξύ των υπουργών ότι η Ρωσία μετατρέπεται σε αυταρχικό καθεστώς και απομακρύνεται από την Ευρώπη. Οι 27 χώρες της ΕΕ είναι ενωμένες στο θέμα της Ρωσίας, θέλουν ωστόσο να κρατήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας σε συγκεκριμένα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. “Σήμερα κανείς δεν άσκησε κριτική για το ταξίδι μου στη Μόσχα”, τόνισε ο Μπορέλ. “Δεν πήγα στη Ρωσία γιατί ήθελα, αλλά γιατί είχα πολιτική εντολή, η πλειοψηφία των Κρατών Μελών ήθελε να πάω”.

Σε ό,τι αφορά την τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ο Ζοζέπ Μπορέλ είπε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεργαστούν στο θέμα του Ιράν, να προσεγγίσουν από κοινού την κατάσταση που διαμορφώνεται με την Ρωσία και την Κίνα, αλλά και την στρατηγική ασφάλειας για την ΕΕ και την ευρύτερη περιοχή.