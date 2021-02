Κοινωνία

Κούγιας για Λιγνάδη: οι μηνύσεις περιέχουν χοντροκομμένα ψέματα από αναξιόπιστες προσωπικότητες

Ο κ. Κούγιας μιλά για παραβίαση του τεκμηρίου της αθωώτητας του πελάτη του και αναφέρεται στους μάρτυρες ως «επαγγελματίες ομοφυλόφιλους».

«Χοντροκομμένα ψέματα από αναξιόπιστες προσωπικότητες» χαρακτηρίζει σε γραπτή του δήλωση ο Αλέξης Κούγιας όσα περιγράφονται στις δύο μηνύσεις που έφεραν ενώπιον της Δικαιοσύνης τον εντολέα του Δημήτρη Λιγνάδη.

Ο ποινικολόγος αναφέρει πως οι " «δήθεν μάρτυρες» ουσιαστικά είναι "επαγγελματίες ομοφυλόφιλοι", οι οποίοι ως επάγγελμα έχουν την επ' αμοιβή συνύπαρξή τους με αντίστοιχους ομοφυλόφιλους» και μία 40χρονη της οποία η προσωπικότητα «είναι γνωστή στον χώρο του θεάτρου» και που «ομολογεί ότι ήταν αθεράπευτα ερωτευμένη και είχε σεξουαλική σχέση με τον κύριο Λιγνάδη, ενώ ήταν δεσμευμένη...».

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος σε κατασκευή υποθέσεων με σκοπιμότητα, ενώ αναφέρεται πως η υπόθεση τού εντολέα του έχει στόχο την κ. Μενδώνη, «η οποία είναι η μόνη αρμόδια υπουργός για την απεμπλοκή τής τεράστιας επενδύσεως στο Ελληνικό, ώστε να ξεπεραστούν οι σκόπελοι των δήθεν αρχαιολογικών ευρημάτων και να ολοκληρωθεί επιτέλους αυτή η τεράστια επένδυση».

Ολόκληρη η δήλωση Κούγια:

Ανέμενα ότι το περιεχόμενο της δικογραφίας θα είχε αποδεικτικά στοιχεία που θα δικαιολογούσαν την άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα του βιασμού κατά συρροή εις βάρος του, καθώς και της εκδόσεως εντάλματος συλλήψεως, διαδικαστική πράξη, η οποία προβλέπεται για ακραίες περιπτώσεις, όταν οι Εισαγγελείς και οι Δικαστές πιθανολογούν δύο προϋποθέσεις:

η πρώτη είναι ο δράστης να κατηγορείται για μία παράνομη συμπεριφορά που γίνεται τώρα και η δεύτερη να πιθανολογείται σφόδρα είτε η εξαφάνισή του είτε η αναχώρησή του στο εξωτερικό.

Με δυσάρεστη έκπληξή μου διαπίστωσα ότι η δικογραφία δεν περιέχει τίποτα από αυτά, που έχω συνηθίσει σχεδόν πέντε δεκαετίες να διαπιστώνω ότι υπάρχουν, όταν ενεργοποιούνται διαδικασίες, όπως αυτές που ενεργοποιήθηκαν αστραπιαίως εις βάρος του κυρίου Λιγνάδη.

Στη δικογραφία υπάρχουν δύο μηνύσεις γραμμένες από δικηγόρους. Ο ένας μηνυτής ζει μόνιμα στη Σουηδία και ο άλλος δηλώνει ότι ήταν μοντέλο, οι οποίοι μάλιστα στην ουσία δεν περιγράφουν τίποτα εις βάρος του κυρίου Λιγνάδη και μόλις διαβάσεις αυτά που περιγράφουν, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι χοντροκομμένα ψέματα από αναξιόπιστες προσωπικότητες.

Όσον αφορά τους δήθεν μάρτυρες που δήθεν επιβεβαιώνουν γεγονότα, πρόκειται για «επαγγελματίες» ομοφυλόφιλους, οι οποίοι ως επάγγελμα έχουν την επ’ αμοιβή συνύπαρξή τους με αντίστοιχους ομοφυλόφιλους, και μία κυρία 40 ετών, η οποία ομολογεί ότι ήταν αθεράπευτα ερωτευμένη και είχε σεξουαλική σχέση με τον κύριο Λιγνάδη, ενώ ήταν δεσμευμένη, και της οποίας η προσωπικότητα είναι γνωστή στο χώρο του θεάτρου, λεπτομέρειες της οποίας θα αναδείξουμε με το απολογητικό μας υπόμνημα και όσα θα απολογηθούμε στην κυρία Ανακριτή.

Σημειωτέον ότι όλοι οι δήθεν παθόντες και δήθεν βιασθέντες που καταθέτουν πριν την οιαδήποτε πράξη, την οποία δήθεν ονομάζουν βιασμό, είχαν δήθεν ερωτικές σχέσεις με τον κύριο Λιγνάδη επί μακρό χρονικό διάστημα.

Εκπλήσσομαι πώς με αυτό το προανακριτικό και ανακριτικό υλικό παραβιάσθηκε τόσο ακραία το τεκμήριο αθωότητας εις βάρος του δυστυχούς σήμερα εντολέως μου, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του, χωρίς να κληθεί να δώσει εξηγήσεις στον κύριο Εισαγγελέα και εξεδόθη ένταλμα συλλήψεως χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις και με μία εντελώς παράνομη διαδικασία.

Είμαι σχεδόν πέντε δεκαετίες συνήγορος υπερασπίσεως, γνωρίζω ότι δυστυχώς πολλές φορές κατασκευάζονται με σκοπιμότητα ποινικές υποθέσεις, που τις περισσότερες φορές είναι το μέσο επιχειρηματικών και πολιτικών συμφερόντων (υπόθεση του αείμνηστου Βρέντζου τρεις ημέρες πριν τις εκλογές του 2004, υπόθεση Ριχάρδου παραμονές εκλογών του 2019 κ.ά) και θέλω να καταστήσω γνωστό σε όλους ότι αυτή η υπόθεση με αυτή τη νομική βαρβαρότητα εις βάρος Έλληνα πολίτη έχει στόχο την κυρία Μενδώνη, η οποία είναι η μόνη αρμόδια Υπουργός για την απεμπλοκή της τεράστιας επενδύσεως στο Ελληνικό, ώστε να ξεπεραστούν οι σκόπελοι των δήθεν αρχαιολογικών ευρημάτων και να ολοκληρωθεί επιτέλους αυτή η τεράστια επένδυση.

Αυτονόητο είναι ότι αποδέχομαι την εντολή του κυρίου Δημήτρη Λιγνάδη να είμαι συνήγορός του και εύχομαι η κυρία 19η Τακτική Ανακριτής και η κυρία ή ο κύριος Εισαγγελέας που θα γνωμοδοτήσει, να έχουν το σθένος να αντέξουν σε αυτή την πρωτοφανή, απάνθρωπη και κόντρα στις συνθήκες της δίκαιης δίκης επίθεση εις βάρος του εντολέως μου και να μη γίνουν υποχείρια ταπεινών πολιτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων.

Αύριο θα παρουσιαστούμε με τον κύριο Λιγνάδη στις 12:00 το μεσημέρι ενώπιον της κυρίας Ανακριτού και θα ζητήσω αναβολή της απολογίας του για την Πέμπτη 25.2.2021, ώστε να μου δοθεί ο χρόνος μαζί με τους συνεργάτες μου να προετοιμάσουμε ένα επαρκές απολογητικό υπόμνημα.