Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας - Κοτανίδου για τον κορονοϊό και την πίεση στο Σύστημα Υγείας (βίντεο)

Η νέα έξαρση κρουσμάτων, η πορεία υλοποίησης του σχεδίου εμβολιασμού, η παράταση του lockdown και η αυξημένη πληρότητα σε Κλινικές και ΜΕΘ Covid.