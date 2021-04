Πολιτισμός

Sly Stone: Ντοκιμαντέρ για τη ζωή του από τον Questlove

Θα ακολουθεί την ιστορία του στην μουσική και την μόδα, όπου ξεχώρισε... κινούμενος πέρα απο τους κανόνες.

Ο Questlove θα σκηνοθετήσει ντοκιμαντέρ για την καριέρα και την κληρονομιά του Sly Stone των Sly & The Family Stone.

Το πρότζεκτ, το οποίο για την ώρα δεν έχει τίτλο, θα ακολουθεί «την ιστορία του με τόσο μεγάλη επίδραση καλλιτέχνη, του βασιλιά της funk και της εμβληματικής φιγούρας στον κόσμο της μόδας Sly Stone, έναν μουσικό που έσπαγε τους κανόνες σε μια εποχή που αυτό ήταν εξαιρετικά δύσκολο, ακόμη κι επικίνδυνο».

«Είναι αυτονόητο ότι η δημιουργική κληρονομιά του Sly είναι μέσα στο DNA μου... είναι το blueprint ενός μαύρου μουσικού... το να μου δίνεται η τιμή να εξερευνήσω την ιστορία του και την κληρονομιά του είναι κάτι που ξεπερνά τα όνειρά μου» είπε, σε ανακοίνωση, ο Questlove.

Για την ταινία, ο Questlove θα δουλέψει μαζί με την Two One Five Entertainment και το ντοκιμαντέρ γίνεται για λογαριασμό της MRC Non-Fiction. Η ανακοίνωση του ντοκιμαντέρ για τον Sly Stone έρχεται μετά τη σωρεία επαίνων για το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Questlove: Η ταινία «Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)» εξερευνά το Harlem Cultural Festival του 1969 – το οποίο βάφτισαν «the Black Woodstock» – και έχει πλάνα που βλέπουμε για πρώτη φορά από την πολύ δημοφιλή αλλά εν πολλοίς άγνωστη σειρά συναυλιών που δόθηκαν το καλοκαίρι του 1969.

