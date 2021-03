Κοινωνία

Φόβοι για κλοπή οπλισμού λόγω Κουφοντίνα

Σε εμπιστευτικό έγγραφο της Αστυνομίας, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας, γίνεται λόγος για… νέο Συκούριο!

Με κατεπείγον εμπιστευτικό έγγραφο η Αστυνομία, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα “Τα Νέα”, προειδοποιεί το Πεντάγωνο για επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους και ενδεχόμενη αρπαγή όπλων, ρουκετοβόλων και εκρηκτικών.

Αυτό που φοβούνται, σύμφωνα με την εφημερίδα, είναι η τροφοδότηση κι επανεμφάνιση μιας νέας οργάνωσης α λα 17Ν.

Το έγγραφο φέρεται να συντάχθηκε στις 26 Φεβρουαρίου κι ενώ ο Δημήτρης Κουφοντίνας είχε συμπληρώσει 50 ημέρες απεργίας πείνας.

Αυτό που φοβούνται στην ΕΛ.ΑΣ, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, είναι να επαναληφθούν περιστατικά κλοπής οπλισμού, όπως αυτή το 1989 από το στρατόπεδο Συκουρίου στη Λάρισα και αυτή του 1977 από το στρατόπεδο της Ελευθερούπολης Καβάλας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «ενόψει της επικρατούσας και εξελισσόμενης εσωτερικής επικαιρότητας παρακαλείσθε όπως από της λήψεως της παρούσης και για όσο χρονικό διάστημα κρίνετε αναγκαίο εντείνετε και αυξήσετε τα αστυνομικά μέτρα περιμετρικά των στρατιωτικών μονάδων, εγκαταστάσεων, σχηματισμών έως και στρατιωτικών κτιρίων που βρίσκονται εκτός αυτών προς πρόληψη και αποτροπή οποιασδήποτε έκνομης ενέργειας εις βάρος του υπηρετούντος εκεί προσωπικού και των εν λόγω κτιρίων και εγκαταστάσεων ή πράξης ακτιβιστικού χαρακτήρα».

Στο έγγραφο προς τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες επισημαίνεται, επίσης, πως «σε συνεργασία με τις κατά τόπο αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προς επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού εκδηλώσετε και οποιοδήποτε κατά την κρίση σας πρόσθετο μέτρο το οποίο θα συμβάλει στην επαύξηση του βαθμού ασφαλείας των στρατιωτικών εγκαταστάσεων».