“The 2Night Show”: γυναικεία υπόθεση η Τετάρτη (εικόνες)

Οι συνθήκες αλλάζουν… η καλή παρέα όμως μένει και μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Την Τετάρτη 3 Μαρτίου, στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» την Άννα Μαρία Ψυχαράκη, τη μεγάλη νικήτρια του «Big Brother». Η δικηγόρος, που ξεχώρισε μέσα στο παιχνίδι για την εκρηκτική της προσωπικότητα, μιλάει για την εμπειρία της στο ριάλιτι, για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη συμβίωση με τους συμπαίκτες της και τους επικούς καυγάδες τους, μέχρι να φτάσει στην πολυπόθητη νίκη. Περίμενε ότι θα κερδίσει εκείνη το έπαθλο; Για ποιο λόγο φώναζε το περίφημο «κόσμε μου» τη βραδιά του μεγάλου τελικού; Της λείπει το σπίτι του «Big Brother» και τι αντικείμενα πήρε μαζί της φεύγοντας; Τέλος, αναφέρεται στην προσωπική της ζωή, περιγράφει τον ιδανικό γαμπρό και αποκαλύπτει το ενδεχόμενο να την δούμε τηλεοπτικά.

Ο Γρηγόρης υποδέχεται στο «The 2Night Show» και την Ιωάννα Ασημακοπούλου. Η αγαπημένη ηθοποιός μιλάει για τον ρόλο της στην κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Η Φαμίλια», στην οποία πρωταγωνιστεί, και περιγράφει τις ξεκαρδιστικές στιγμές που ζει με τους συναδέλφους της στα παρασκήνια. Δηλώνει πως τα μεγαλύτερα λάθη της σε σχέσεις τα έχει κάνει επειδή δεν ήξερε να «ακούει» και εξηγεί γιατί την κούρασε η καραντίνα. Στη συνέχεια, αναφέρεται στα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες στον χώρο του θεάματος, ενώ αποκαλύπτει πως έχει αρνηθεί να συνεργαστεί με συγκεκριμένους ανθρώπους στο θέατρο, προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό της. ?

Η Ελένη Ουζουνίδου, που πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική σειρά του ΑΝΤ1 «Παρουσιάστε», συναντά για πρώτη φορά τον Γρηγόρη. Η αγαπημένη ηθοποιός μιλάει για την πορεία της στην υποκριτική καθώς και για τα σχόλια που δέχτηκε για τα κιλά της στα πρώτα της βήματα. Γιατί άργησε να κάνει τηλεόραση και πώς διαχειρίζεται, πλέον, την αναγνωρισιμότητα;?Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στα όσα συμβαίνουν στο θέατρο το τελευταίο διάστημα, στηρίζει ανοιχτά τα θύματα και εκφράζει τον μεγάλο της θαυμασμό στον καλό της φίλο και συνεργάτη, Γιάννη Μπέζο, εξηγώντας πόσο γενναιόδωρος είναι με τους ηθοποιούς.

