Σεισμός 6 Ρίχτερ: Δραματικές μαρτυρίες από το Δαμάσι (βίντεο)

Μεγάλες ζημιές και καταρρεύσεις κτηρίων στην περιοχή. Σε απόγνωση οι κάτοικοι.

Ο εγκέλαδος προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε χωριά στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ των δήμων Τυρνάβου και Ελασσόνας με επίκεντρο το Δαμάσι, το Βλαχογιάννι και το Μεσοχώρι.

Πολλά προβλήματα καταγράφονται στο Δαμάσι, εκεί όπου έχουν καταρρεύσει σπίτια.

Μάλιστα σε ένα από τα σπίτια είχε εγκλωβηστεί ένας άντρας με κινητικά προβλήματα.

Η ισχυρή σεισμική δόνηση προκάλεσε ζημιές και στη γέφυρα Δαμασίου, την οποία έκλεισε η Αστυνομία.

Επίσης, πανικός προκλήθηκε και σε σχολείο της περιοχής όπου κατέρρευσε τοίχος, όμως οι δάσκαλοι έβγαλαν έξω τα παιδιά έγκαιρα και όλοι είναι καλά στην υγείας τους.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από την περιοχή

Φωτογραφίες: onlarissa.gr - Βίντεο: trikalola.gr