Κόσμος

Γερμανία: Παράταση του lockdown έως τις 28 Μαρτίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ανακοινώσεις της Καγκελαρίου Μέρκελ, η οποία υποσχέθηκε μία «άνοιξη διαφορετική από την προηγούμενη».

Παράταση της ισχύος του γενικού lockdown έως την 28η Μαρτίου, αλλά και σταδιακή άρση των περιορισμών από την ερχόμενη Δευτέρα 8η Μαρτίου, υπό την προϋπόθεση ότι ο δείκτης των νέων κρουσμάτων θα διατηρείται κάτω από τα 50, αποφάσισαν το βράδυ της Τετάρτης, έπειτα από μαραθώνια τηλεδιάσκεψη εννέα ωρών, η ομοσπονδιακή και οι τοπικές κυβερνήσεις.

Υπό την πίεση των τελευταίων, εγκαταλείφθηκε το όριο των 35 κρουσμάτων που είχε τεθεί στην προηγούμενη τηλεδιάσκεψη ως βάση για τη χαλάρωση των μέτρων.

«Μπαίνουμε στην επόμενη φάση με δικαιολογημένες ελπίδες», σημείωσε η Καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ, η οποία ωστόσο προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου τρίτου κύματος της πανδημίας και τόνισε την ανάγκη «να πάμε έξυπνα στα επόμενα βήματα». Δίνεται «μάχη με τον χρόνο», εξήγησε η Καγκελάριος και επεσήμανε ότι η Γερμανία βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Υποσχέθηκε πάντως ότι «η άνοιξη του 2021 θα είναι πολύ διαφορετική από την προηγούμενη», υποδεικνύοντας το εμβόλιο ως τον «πιο αξιόπιστο βοηθό μας» για την έξοδο από την πανδημία, σε συνδυασμό με τη διενέργεια μαζικών τεστ. Στο τέλος της εβδομάδας, πρόσθεσε, τα κρατίδια αναμένεται να παραλάβουν 11 εκατομμύρια εμβόλια και, σε λίγες εβδομάδες, θα έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός των πιο ηλικιωμένων πολιτών, γεγονός το οποίο θα ανακουφίσει, όπως είπε, σημαντικά το σύστημα υγείας.

Σύμφωνα με το κείμενο επί του οποίου συμφώνησαν ομοσπονδία και κρατίδια, εφόσον τα νέα κρούσματα παραμένουν για τουλάχιστον 14 μέρες κάτω από το όριο των 50 ανά 100.000 κατοίκους εντός επτά ημερών, θα είναι εφικτή η επαναλειτουργία των σχολείων –με περιορισμένο αριθμό μαθητών στις τάξεις – και κατόπιν το άνοιγμα των καταστημάτων λιανικής πώλησης, αρχικά των ανθοπωλείων, των βιβλιοπωλείων και των επιχειρήσεων με είδη κήπου.

Αργότερα θα ανοίξουν, με περιορισμό στον αριθμό πελατών που θα μπορούν να εισέρχονται στους χώρους τους, όλα τα καταστήματα, αλλά αν ο αριθμός των κρουσμάτων υπερβαίνει το όριο θα εφαρμόζεται το σύστημα “click-and-meet”. Οι εργοδότες θα πρέπει μάλιστα να φροντίζουν ώστε το προσωπικό που εργάζεται με φυσική παρουσία να υποβάλλεται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα σε τεστ για τον νέο κορονοϊό, το κόστος του οποίου δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί εάν θα αναληφθεί από το κράτος ή τον εργοδότη.

Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις για τον αριθμό των κρουσμάτων θα επαναλειτουργήσουν σταδιακά οι επιχειρήσεις εστίασης αλλά μόνο σε εξωτερικούς χώρους, τα θέατρα και οι κινηματογράφοι, με περιορισμένο αριθμό θεατών. Σε μουσεία και ζωολογικούς κήπους θα πρέπει να έχει προηγηθεί κράτηση. Κατόπιν, και πάλι υπό τους ίδιους όρους, προβλέπεται χαλάρωση των περιορισμών και στις αθλητικές δραστηριότητες.

Η τηλεργασία παρατείνεται έως τουλάχιστον την 30ή Απριλίου, δήλωσε η Μέρκελ, ενώ στο τέλος του ίδιου μήνα θα αξιολογηθεί εκ νέου η κατάσταση σε σχέση με τον τουρισμό στο εσωτερικό. Σε κάθε περίπτωση, τονίζεται, θα υπάρχει το “φρένο κινδύνου”, προκειμένου να προσαρμοστούν τα μέτρα στις συνθήκες.

Κατά τις ίδιες αποφάσεις, από την ερχόμενη Δευτέρα επιτρέπονται και πάλι οι συναντήσεις των μελών έως και δύο νοικοκυριών, με ανώτατο όριο τα πέντε πρόσωπα, χωρίς να υπολογίζονται παιδιά κάτω των 14 ετών. Προϋπόθεση για την εφαρμογή του μέτρου είναι ο αριθμός των κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους εντός μιας εβδομάδας να παραμένει κάτω των 100. Κεντρική κυβέρνηση και κρατίδια απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να τηρήσουν τους κανόνες και να συναντώνται πάντα με μέλη του ίδιου νοικοκυριού ή να φροντίζουν όλοι οι συνδαιτυμόνες να υποβάλλονται σε γρήγορα τεστ.

Στην τηλεδιάσκεψη αποφασίστηκε ακόμη ότι το αργότερο από τις αρχές Απριλίου στον εμβολιασμό θα συμμετέχουν και οι ιδιώτες γιατροί, ενώ δάσκαλοι και διοικητικό προσωπικό σχολείων και παιδικών σταθμών θα πάρουν προτεραιότητα για εμβολιασμό και θα υποβάλλονται σε τεστ κάθε εβδομάδα. Από τον Απρίλιο αναμένεται επίσης να ξεκινήσει η δωρεάν διάθεση rapid test για όλους τους πολίτες σε εβδομαδιαία βάση. Τα τεστ θα πωλούνται ελεύθερα ήδη από το ερχόμενο Σάββατο.

Η ίδια η Καγκελάριος μίλησε για «δύσκολες» διαβουλεύσεις, καθώς, όπως διευκρίνισε, εξετάζονταν δύο μοντέλα: το ένα προέβλεπε πιο γρήγορο άνοιγμα, το άλλο για περισσότερες δικλείδες ασφαλείας. «Προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό», εξήγησε και χαρακτήρισε σωστή την πρόνοια για διάστημα 14 ημερών από το κάθε βήμα στο επόμενο. Αναφερόμενη στην μακρά διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, χαριτολόγησε ότι τουλάχιστον δεν χρειάστηκε τελικά να... καλημερίσει τους δημοσιογράφους στην συνέντευξη Τύπου, ήταν ακόμη σε θέση να πει «καλησπέρα».

Το κλίμα στην τηλεδιάσκεψη ήταν – σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρουν γερμανικά ΜΜΕ– πολύ τεταμένο: όπως είχε διαφανεί τις προηγούμενες ημέρες, υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις από τους συμμετέχοντες. Κεντρικό σημείο διαφωνίας, το όριο των 35 κρουσμάτων που έθεσε η Καγκελάριος Μέρκελ στην προηγούμενη τηλεδιάσκεψη ως κριτήριο για την άρση των περιορισμών. Τελικά εγκαταλείφθηκε, υπό την πίεση των πρωθυπουργών. Σημαντική ήταν η διαφωνία μεταξύ του βαυαρού Πρωθυπουργού Μάρκους Ζέντερ και του αντικαγκελάριου και Υπουργού Οικονομικών, Όλαφ Σολτς, με αφορμή την οικονομική κάλυψη που θα προσφέρει το ομοσπονδιακό κράτος: Δεν είστε ο Καγκελάριος (...) Δεν ξέρω τι έχετε πιεί. Δεν είστε ο βασιλιάς της Γερμανίας ή ο κυρίαρχος του κόσμου (…) Δεν χρειάζεται να χαζογελάτε σαν στρουμφάκι», φέρεται να είπε δηκτικά ο κ. Ζέντερ στον κ. Σολτς, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild.

Μετά την τηλεδιάσκεψη, ο κ. Ζέντερ παραδέχθηκε ότι υπήρξε ένταση με τον συνομιλητή του, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Από την πλευρά της, η Μέρκελ επιβεβαίωσε τις πληροφορίες περί δημιουργίας έκτακτου ταμείου που θα αναλάβει την οικονομική βοήθεια προς τους πληττόμενους, αλλά διευκρίνισε ότι οι λεπτομέρειες θα αποφασιστούν τις επόμενες ημέρες.