Οικονομία

Σκυλακάκης: απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης και το 2022 στον ιδιωτικό τομέα

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επεκταθεί το μέτρο της απαλλαγής και πέρα από τον ιδιωτικό τομέα.

Και για το 2022 τα εισοδήματα του ιδιωτικού τομέα δεν θα επιβαρυνθούν με εισφορά αλληλεγγύης. Αυτό διευκρίνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο του Πρώτου Θέματος.

Ο Θ. Σκυλακάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε πως «και για το 2022 η πρόβλεψή μας είναι για τον ιδιωτικό τομέα ότι δεν θα υπάρχει εισφορά αλληλεγγύης. Αυτό που δεν μπορώ να σας πω είναι εάν θα υπάρχει η επέκτασή της απαλλαγής και για τους υπολοίπους (εκτός ιδιωτικού τομέα)».

Νωρίτερα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών αναφερόμενος στο καθεστώς του Συμφώνου Σταθερότητας είχε επισημάνει πως «...ξέρουμε ότι και το 2022 θα έχουμε πιθανότατα την γενική ρήτρα διαφυγής. Γενικής ρήτρα διαφυγής σημαίνει δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι δεν έχεις την πίεση να πετύχεις τους στόχους, το δεύτερο είναι ότι δεν μπορείς να πάρεις μόνιμα μέτρα».