Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Άρης: Στις καθυστερήσεις κρίθηκε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Συναρπαστική σε εξέλιξη ήταν η “μονομαχία” των δύο ομάδων.

Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης επιφύλαξε απρόσμενο τέλος και ενώ ο Άρης ήταν ο φαινομενικά σίγουρος νικητής στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ στο τέλος με γκολ και πέναλτι κερδισμένο από τον Ίνγκασον, πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2) σε ματς με εναλλαγές συναισθημάτων.

Επιθετικά ξεκίνησε ο Άρης που είχε στο πρώτο επτάλεπτο ήδη δύο κόρνερ και δύο σουτ. Μόλις στο 2' ο φιλοξενούμενος είχε την πρώτη του τελική, με δυνατό μακρινό σουτ του Σάκιτς που πέρασε άουτ. Ο ΠΑΟΚ χωρίς το μεγάλο του επιθετικό “όπλο” του, τον Χρήστο Τζόλη, που ασθένησε πριν τον αγώνα, προσπάθησε με τον Ουάρντα αριστερό ακραίο να βρει διαδρόμους και με τον Καγκάβα σε ρόλο επιτελικού για την δημιουργία παιχνιδιού.

Ο Άρης με τερματοφύλακα τον Μπουσέ αντί του Κουέστα, προσπάθησε να μαρκάρει ψηλά και να δημιουργεί πίεση στον γηπεδούχο. Η πίεση αυτή δημιούργησε την κορυφαία ευκαιρία του 17', όταν ο Μπρούνο Γκάμα εξ επαφής μετά από σέντρα του Μπερτόλιο, έπιασε δυνατό μονοκόμματο σουτ που έδιωξε ενστικτωδώς ο Ζίβκοβιτς.

Ο ΠΑΟΚ με νευρικότητα και αναπόφευκτα λάθη προσπάθησε να βγει σπασμωδικά στην επίθεση, αλλά χωρίς αποτέλεσμα στο πρώτο ημίωρο. Η πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ ήρθε στο 25', με δυνατό σουτ του Ζίβκοβιτς που μπλόκαρε εύκολα ο Μπουσέ.

Ο Άρης πήρε προβάδισμα στο 26' με τον Μπερτόγλιο και κοντινό πλασέ στην άδεια εστία. Ο Γκάμα έκανε το πρώτο δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, ο Ζίβκοβιτς έδιωξε τυφλά, ο Μαντσίνι πήρε την μπάλα, γύρισε στον Μπερτόλιο κι αυτός δεν είχε παρά να την σπρώξει στην εστία.

Στο 33' ο Κρμέντσικ βρέθηκε σε θέση βολής, το σουτ του όμως έφυγε ψηλά άουτ. Ιδια τύχη είχε και μια κεφαλιά του Βαρέλα από φάουλ του Βιεϊρίνια στο 38'. Με αρνητικές αγωνιστικές εντυπώσεις από τον ΠΑΟΚ και σαφώς θετικές για τον αξιόμαχο και καλά διαβασμένο Άρη ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.

Στην επανάληψη, με τον Σφιντέρσκι ως δευτερο φορ αντί του Καγκάβα, ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο απαιτητικά στο γήπεδο και στο 47' στην πρώτη τελική το σουτ του Ουάρντα έφυγε άουτ. Το ίδιο συνέβη και σε απευθείας φάουλ του Ζίβκοβιτς στο 54'. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να είναι επιθετικός, αλλά με φοβισμένη αμυντική λειτουργία και αποστάσεις στις γραμμές του. Ο Άρης με άριστο ηθικό και ψύχραιμες επιλογές διατηρούσε το υπέρ αυτού αποτέλεσμα, που σταδιακά φάνηκε να “πνίγει” τους γηπεδούχους. Οι φιλοξενούμενοι οπισθοχώρησαν στο γήπεδο για να διαφυλάξουν την σταθερότητα της άμυνάς τους και δεν τα πήγαν άσχημα. Σε μια αντεπίθεση, που ξεκίνησε από παιδαριώδες λάθος στη μεσαία γραμμή, ο Άρης διπλασίασε τα τέρματά του στο 69' με κοντινό σουτ του Μάνου, μετά από απόκρουση του Ζίβκοβιτς σε αρχικό σουτ του Μπρούνο Γκάμα.

Στο 77' ο ΠΑΟΚ κέρδισε αρχικά πέναλτι με τον Ζίβκοβιτς, αλλά ο Πολωνός ρέφερι μετά από έλεγχο της φάσης, το ανακάλεσε. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει και στο 87' ο Ινγκασον από πάσα του Κρμέντσικ πέτυχε το γκολ μειώνοντας σε 1-2.

Στο 92' ο Μπουσέ αποκρούοντας την μπάλα βρήκε στο κεφάλι τον Ινγκασον και ο Πολωνός διαιτητής έδειξε την “εσχάτη των ποινών”. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Βιεϊρίνια που με εύστοχο χτύπημα ισοφάρισε στο 94΄ σε 2-2, σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα και με απροσδόκητη εξέλιξη στο τέλος.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Ζ. Ζίβκοβιτς, Βιεϊρίνια, Βαρέλα, Ίνγκασον, Ροντρίγκο (80' Μπάμπα), Τσιγγάρας, Σβαμπ (80' Ελ Καντουρί), Ουάρντα, Καγκάβα (46' Σφιντέρσκι), Α. Ζίβκοβιτς, Κρμέντσικ.

Άρης (Άκης Μάντζιος): Μπουσέ, Σάκιτς, Ρόουζ, Δεληζήσης, Σούντγκρεν, Σάσα (86' Μπεναλουάν), Τζέγκο, Μπρούνο (55' Μάνος), Μπερτόλιο (71' Σίλβα), Γκάμα (71' Κάτσε), Μαντσίνι (86' Γκανέα).