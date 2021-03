Κοινωνία

Συγκλονιστικό βίντεο με την κινηματογραφική καταδίωξη ληστών (εικόνες)

Οι δράστες προέβαλαν σθεναρή αντίσταση κατά τη σύλληψη τους, ενώ προηγουμένως εμβόλισαν δυο φορές υπηρεσιακό όχημα της Αστυνομίας.

Στο φως της δημοσιότητας δόθηκε βίντεο από την κινηματογραφική καταδίωξη ληστών το μεσημέρι της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν τέσσερις δράστες, ηλικίας 21, 52, 40 και 25 ετών, οι οποίοι, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, νωρίτερα την ίδια ημέρα, επιβαίνοντας σε φορτηγό αυτοκίνητο, εισήλθαν παράνομα εντός οικοπέδου σε αγροτική περιοχή των Ταγαράδων, απ’ όπου πρόλαβαν να αφαιρέσουν εργαλείο, πριν γίνουν αντιληπτοί από τον 47χρονο ιδιοκτήτη.

Με λεκτικές απειλές και προκαλώντας φθορές στο αυτοκίνητο του 47χρονου άντρα, κατάφεραν να φύγουν από το σημείο.

Άμεσα κινήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις που εντόπισαν το προαναφερόμενο φορτηγό να κινείται στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανίων. Οι επιβαίνοντες, προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη, ανέπτυξαν ταχύτητα πραγματοποιώντας ταυτόχρονα επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ εμβόλισαν δύο φορές υπηρεσιακό όχημα.

Ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν λίγο αργότερα στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν.