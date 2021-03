Life

“Women for Bees”: Η Αντζελίνα Τζολί σε νέο… ρόλο!

Ανάδοχος του προγράμματος έγινε η δημοφιλής ηθοποιός.

Η ηθοποιός, σκηνοθέτης και ακτιβίστρια για την ισότητα των γυναικών, την εξάλειψη των αδικιών και των δικαιωμάτων των προσφύγων ανακηρύχθηκε «Ανάδοχος» του προγράμματος «Γυναίκες για τις Μέλισσες» (Women for Bees) του 2021.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από τον Guerlain και την UNESCO με στόχο να εκπαιδευθούν γυναίκες μελισσοκόμοι απ’ όλο τον κόσμο και να τους δοθεί η δυνατότητα να γίνουν επιχειρηματίες.

Το πρόγραμμα διάρκειας 30 ημερών ξεκινά στις 21 Ιουνίου 2021 στο Γαλλικό Παρατηρητήριο Μελισσοκομίας (OFA) στην Προβηγκία. Η εκπαίδευση θα καθοδηγείται από το OFA, με στόχο να διδάξει στις συμμετέχουσες τη λειτουργία των δικών τους μελισσοκομείων, τα πρωτόκολλα για τη διατήρηση των αποικιών μελισσών, πώς να γίνουν επαγγελματίες μελισσοκόμοι-επιχειρηματίες και πολλά άλλα.

Ο στόχος είναι σε πέντε χρόνια, 50 γυναίκες να έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα, να έχουν δημιουργηθεί 2.500 κυψέλες και 25 αποθέματα βιόσφαιρας της UNESCO να έχουν ενισχυθεί με 125 εκατομμύρια μέλισσες. Τέτοια αποθέματα βρίσκονται σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ρωσία, η Σλοβενία, η Καμπότζη, η Αιθιοπία, η Ρουάντα και η Κίνα.

O Guerlain έχει δεσμευθεί πραγματικά για την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη στις κοινότητες με τις οποίες συνεργάζεται. Αυτή η δέσμευση μας έφερε κοντά και το «Women for Bees» είναι μια υπέροχη προέκταση της συνεργασίας μας, ανέφερε η Αντζελίνα Τζολί στο bazaar.com. Ως Ανάδοχος η ηθοποιός και σκηνοθέτης θα συναντήσει τις μελισσοκόμους στην εκπαίδευση και θα παρακολουθήσει την πρόοδό τους.

«Όταν οι γυναίκες αποκτούν δεξιότητες και γνώσεις, το ένστικτό τους είναι να βοηθήσουν στην ενίσχυση των άλλων». «Είμαι ενθουσιασμένη που θα συναντήσω τις γυναίκες απ’ όλο τον κόσμο που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Ανυπομονώ να τις γνωρίσω και να μάθω για τον πολιτισμό και το περιβάλλον τους και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι μέλισσες σε αυτό. Ελπίζω ότι η εκπαίδευση θα ενισχύσει τη ανεξαρτησία, τα εισοδήματα και τις κοινότητές τους» υπογράμμισε.

Οι μέλισσες είναι ευεργετικές για τη γεωργία. Η ευρωπαϊκή μέλισσα είναι ο μεγαλύτερης οικονομικής αξίας επικονιαστής των καλλιεργειών παγκοσμίως. Αλλά μπορούν επίσης να τονώσουν την τοπική οικονομία. Η μελισσοκομία μπορεί να προσφέρει μια πηγή εισοδήματος και οικονομικούς πόρους ειδικά σε μειονεκτικές περιοχές.

Ο γαλλικός οίκος πολυτελών ειδών Guerlain, μακροχρόνιος υποστηρικτής της διατήρησης των μελισσών (το έντομο είναι το λογότυπό του), ξεκίνησε το πρόγραμμα Women for Bees με την UNESCO το 2020. Σύμφωνα με το brand στόχος του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση του εντυπωσιακού ποσοστού θνησιμότητας του είδους