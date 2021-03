Πολιτική

Πελώνη: ο Τσίπρας υποδαυλίζει την κοινωνική ένταση

Με αυτά τα νούμερα της πανδημίας, δεν είναι της παρούσης η συζήτηση για το άνοιγμα δραστηριοτήτων, υπογράμμισε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

Θλιβερές και διχαστικές χαρακτήρισε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη τις χθεσινές εικόνες στη Νέα Σμύρνη λέγοντας ότι συνιστούν και ασέβεια για όλους εκείνους που δίνουν τη μάχη της πανδημίας στα νοσοκομεία.

Επιτέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι υποδαυλίζει την κοινωνική ένταση πατώντας στην ψυχολογική κόπωση, την οργή αλλά και την κούραση που υπάρχει για τα περιοριστικά μέτρα. Πρόσθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, συμπεριφέρεται σαν κόμμα του 3% και πρόσθεσε ότι τα συνθήματά του, θυμίζουν τις καταστάσεις του 2008 και του 2011. «Δεν μπορεί η χώρα να γυρίσει σε αυτές τις καταστάσεις», σημείωσε η κυρία Πελώνη.

Απέδωσε αυτή την στάση του ΣΥΡΙΖΑ στο ότι δεν έχει βρει αντιπολιτευτικό αφήγημα και για να καλύψει αυτό το κενό εκμεταλλεύεται και χρησιμοποιεί τη δυσαρέσκεια του κόσμου για μικροκομματικά οφέλη.

Απέρριψε το επιχείρημα «η βία γεννά βία» λέγοντας ότι δεν μπορούμε να εξισώνουμε τα όργανα επιβολής του νόμου με «μπαχαλάκηδες» και πως υπάρχουν νόμοι και κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται.

Ειδικά για το περιστατικό αστυνομικής βίας της περασμένης Κυριακής στη Νέα Σμύρνη, επανέλαβε ότι προφανώς είναι εικόνα ενοχλητική και αδιανόητη γι’ αυτό και έχει διαταχθεί έρευνα.

«Ένα μεμονωμένο περιστατικό αστυνομικής βίας το οποίο διερευνάται, δεν μπορεί να γίνεται άλλοθι για να καίγεται η πόλη, δεν μπορεί να γίνεται άλλοθι για να γεμίζουν τα νοσοκομεία, δεν μπορεί να γίνεται άλλοθι γιατί δέχονται κάποιοι το ρίσκο», τόνισε η κυρία Πελώνη.

Επικαλέστηκε μάλιστα συγκριτικά στοιχεία για την πανδημία από τις 10 Φεβρουαρίου, οπότε σε συνέντευξή του ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την αναφορά περί ρίσκου, έως σήμερα.

Στις 10 Φεβρουαρίου καταγράφηκαν 1.496 κρούσματα και οι διασωληνωμένοι ασθενείς ήταν 284 και στις 10 Μαρτίου φτάσαμε τις 3.215 νέα κρούσματα και τους 445 διασωληνωμένους. Σχετικά με την ημερομηνία ανοίγματος δραστηριοτήτων η κυρία Πελώνη εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκρατημένη εξηγώντας ότι με τα νούμερα της πανδημίας αυτή τη στιγμή δεν είναι της παρούσης αυτή η συζήτηση.

Πρόσθεσε ότι υλοποιείται ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης καθώς παραμένει και θα παραμένει για τις επόμενες δέκα ημέρες η πίεση στο σύστημα υγείας, ενώ έχει καταρτιστεί οδικός χάρτης για την επόμενη ημέρα, χωρίς συγκεκριμένες ημερομηνίες γιατί όλα είναι υπό αίρεση.

Για το σχέδιο έκτακτης ανάγκης αναφέρθηκε στη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και διαβεβαίωσε ότι θα ληφθεί όποια απόφαση πρέπει να ληφθεί για την αύξηση κλινών. Ωστόσο όπως είπε όσες κλίνες και αν προστεθούν στο ΕΣΥ, αν δεν περιορίσουν όλοι τη διασπορά του ιού με τη συμπεριφορά και τη στάση τους, δεν θα μειωθεί το επιδημιολογικό φορτίο.

Ειδικά για την 25η Μαρτίου και το ερώτημα εάν θα γίνει φέτος παρέλαση, η κυβερνητική εκπρόσωπος τόνισε ότι υπάρχει οργάνωση για τη συγκεκριμένη ημέρα, ωστόσο δεν θα ήθελε να πει περισσότερα.

Απηύθυνε έκκληση σε όλους να δείξουν ψυχραιμία, να μην χυθεί η καρδάρα με το γάλα σε αυτή την τελευταία προσπάθεια, ώστε από το τέλος Μαρτίου να μπορέσει η χώρα να περάσει στην επόμενη φάση.

