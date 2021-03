Παράξενα

Lockdown: Βρέθηκε η λύση για τη μοναξιά από την πανδημία

Ποια... εναλλακτική λύση προτείνουν οι ιδιοκτήτες αγροκτήματος στην Γερμανία.

Ένα αγρόκτημα στη Γερμανία προσφέρει σε όσους στερούνται την ανθρώπινη επαφή λόγω της πανδημίας και των περιορισμών που έχουν επιβληθεί μια ασυνήθιστη εναλλακτική λύση: την ευκαιρία να αγκαλιάσουν ένα πρόβατο.

«Έχουμε υπέροχα πρόβατα εδώ που τους αρέσουν πολύ οι επισκέπτες» είπε η Λέξα Φος, η οποία έχει οργανώσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο αγρόκτημα, κοντά στο Χάτινγκεν της δυτικής Γερμανίας, για να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να έρθουν πιο κοντά στα ζώα. «Επιτρέπω στον κόσμο να επισκέπτεται τα πρόβατα χωρίς συνοδεία και να περνούν ωραία μαζί τους στη φύση, μακριά από μάσκες και κοινωνικές αποστάσεις», εξήγησε.

Οι επισκέπτες θα πρέπει να κλείνουν ραντεβού, όμως επιτρέπεται να πλησιάσουν όσο κοντά θέλουν τα μαλλιαρά πρόβατα. Οι «συνεδρίες» είναι δωρεάν, αν και ενθαρρύνονται να κάνουν κάποια δωρεά στη φάρμα.

Η Τερέζε Πφέφερ είπε ότι απόλαυσε την επαφή της με τα ζώα: «Προς το παρόν αποφεύγουμε να πλησιάζουμε ο ένας τον άλλον. Είμαστε πάντα σε απόσταση. Για να είμαι ειλικρινής, πάντα περνάω δίπλα από τα βοσκοτόπια των προβάτων και τρέχουν μακριά. Αλλά εδώ είναι πολύ διαφορετικά. Είναι θαυμάσια».