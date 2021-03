Life

Βραβεία Grammy: Το τραγούδι της χρονιάς και οι εντυπωσιακές εμφανίσεις (εικόνες)

Οι νικητές της φετινής χρονιάς και όσα έγιναν στην τελετή απονομής.

Η Αμερικανίδα R&B καλλιτέχνης H.E.R κέρδισε χθες το βραβείο Grammy για Τραγούδι της Χρονιάς με το «I Can't Breathe», έναν ύμνο που καλεί στον τερματισμό των φυλετικών διακρίσεων και της αστυνομικής βαρβαρότητας στον απόηχο των διαδηλώσεων που πυροδότησε η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ την περασμένη άνοιξη.

Το «I Can't Breathe» αναφέρεται στα τελευταία λόγια που εκστόμισε ο Έρικ Γκάρνερ, ενός μαύρος Αμερικανός, πριν πεθάνει από ασφυξία κατά τη σύλληψή του από την αστυνομία στην Νέα Υόρκη τον Ιούλιο του 2014.

Στα βραβεία Grammy που απονεμήθηκαν το βράδυ χθες Κυριακή στο Λος Άντζελες, η ράπερ Megan Thee Stallion βραβεύτηκε επίσης ως καλύτερη νέα καλλιτέχνιδα.





Άμλπουμ της χρονιάς

"Chilombo," Jhene Aiko

"Black Pumas (Deluxe Edition)," Black Pumas

"Everyday Life," Coldplay

"Djesse Vol. 3," Jacob Collier

"Women in Music Pt. III," Haim

"Future Nostalgia," Dua Lipa

" Hollywood 's Bleeding," Post Malone

"Folklore," Taylor Swift *ΝΙΚΗΤΗΣ

Ρεκόρ της χρονιάς

"Black Parade," Beyonce

"Colors," Black Pumas

"Rockstar," DaBaby featuring Roddy Ricch

"Say So," Doja Cat

"Everything I Wanted," Billie Eilish *ΝΙΚΗΤΗΣ

"Don't Start Now," Dua Lipa

"Circles," Post Malone

"Savage," Megan Thee Stallion

Το τραγούδι της χρονιάς





"Black Parade," (performed by Beyonce)

"The Box," (performed by Roddy Ricch)

"Cardigan," (performed by Taylor Swift)

"Circles," (performed by Post Malone)

"Don't Start Now," (performed by Dua Lipa)

"Everything I Wanted," (performed by Billie Eilish)

"I Can't Breathe," (performed by H.E.R.) *ΝΙΚΗΤΗΣ

"If the World Was Ending," (performed by JP Saxe featuring Julia Michaels)



Καλύτερος νέος καλλιτέχνης

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion *ΝΙΚΗΤΗΣ



Καλύτερο ποπ άλμπουμ

"Changes," Justin Bieber

"Chromatica," Lady Gaga

"Future Nostalgia," Dua Lipa *ΝΙΚΗΤΗΣ

"Fine Line," Harry Styles

"Folklore," Taylor Swift



Καλύτερο ροκ άλμπουμ

"A Hero's Death," Fontaines D.C.

"Kiwanuka," Michael Kiwanuka

"Daylight," Grace Potter

"Sound & Fury," Sturgill Simpson

"The New Abnormal," The Strokes *ΝΙΚΗΤΗΣ