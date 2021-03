Υγεία - Περιβάλλον

Γιαμαρέλλου στον ΑΝΤ1: Παράταση στο lockdown αν ανέβουν τα κρούσματα

Η καθηγήτρια και μέλος της Επιτροπής για τα μέτρα και τις αποφάσεις που θα ληφθούν τις επόμενες μέρες.

«Σήμερα συνεδριάζουν οι επιδημιολόγοι, που θα μας δώσουν την εικόνα. Αν δούμε αύξηση των κρουσμάτων, δεν μπορούμε να πούμε ‘προχωράμε’», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η καθηγήτρια Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής, Ελένη Γιαμαρέλλου.

Εξήγησε πως «υπάρχουν κανόνες και μοντέλα βάσει των οποίων λαμβάνονται οι αποφάσεις. Όμως αυτό που βλέπεις τώρα είναι αυτό που έγινε πριν από 15 μέρες, άρα παίρνεις υπόψη κι άλλους παράγοντες» και συμπλήρωσε πως οι αποφάσεις λαμβάνονται «πολύ συντηρητικά και βλέποντας ότι ο κόσμος έχει κουραστεί, ότι η οικονομία δυσκολεύεται, αλλά και τα νοσοκομεία, θα αντέξουν».

«Πρέπει από τη μία να προστατεύσουμε την πολιτεία, δηλαδή την υγεία κι από την άλλη την οικονομία μας», είπε η καθηγήτρια και αναφέρθηκε ειδικά στο click away και στο click in shop ως μέτρα που μπορούν να μπουν στο «τραπέζι», αφού δεν φέρνουν αύξηση του ιικού φορτίου.

«Αν τα κρούσματα ανεβαίνουν, ίσως χρειάζεται μια εβδομάδα παράταση στο lockdown», είπε αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επόμενες κινήσεις να γίνουν βάσει επιπέδωσης και όχι μείωσης των κρουσμάτων..

«Αν θέλει κανείς να είναι σωστός, πρέπει να λαμβάνει όλα τα δεδομένα», κατέληξε.