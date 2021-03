Life

Ευαγγελία Μουμούρη: o “γάμος” με το μαγιό και η “χήρα” στο Κολοκοτρωνίτσι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει η ηθοποιός για την επιστροφή στο «Καφέ της Χαράς» και πως διηγείται την «περιπέτεια» με την υπογραφή του συμφώνου συμβίωσης με τον σύντροφο της.