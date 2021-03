Πολιτισμός

Desyllas Games: Επετειακά επιτραπέζια παιχνίδια για το 1821

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ολοκληρωμένη σειρά παιχνιδιών έχει γίνει με την σύμπραξη του Πολεμικού Μουσείου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

«Η ελληνική εταιρεία εκδόσεων παιχνιδιών και βιβλίων Δεσύλλας και το Πολεμικό Μουσείο ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν για πρώτη φορά μια σειρά επετειακών παιχνιδιών για το 1821 ενόψει των εορτασμών για τα 200 χρόνια της ελληνικής παλιγγενεσίας. Η εταιρεία Δεσύλλας, πάντα δίπλα στις σύγχρονες ανάγκες παιδιών και γονέων, δημιούργησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια ολοκληρωμένη σειρά παιχνιδιών για το 1821 με την σύμπραξη του Πολεμικού Μουσείου.

Η νέα σειρά «1821», δημιουργήθηκε με γνώμονα την καλλιέργεια τη παιδείας , και της μάθησης παιδιών και μεγάλων, για το πολύ σημαντικό θέμα των 200 χρόνων από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης. Σκοπός της σειράς «1821» είναι μέσω μιας σειράς ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών παιχνιδιών να ενισχύσουν την γνώση παιδιών και μεγάλων σε θέματα εθνικής πατριδογνωσίας αλλά να αποτελέσουν και ένα πρωτόγνωρο εργαλείο μάθησης και διδασκαλίας για τους δασκάλους και καθηγητές όλης της χώρας.

Η εταιρεία Δεσύλλας σε συνεργασία με την Διεύθυνση ιστορίας του Πολεμικού μουσείου και μετά από μία ενδελεχή έρευνα μηνών , δημιούργησε , την σειρά «1821», η οποία περιλαμβάνει 5 τίτλους παιχνιδιών για μικρούς και μεγάλους. Η σειρά των επιτραπέζιων είναι προσαρμοσμένη στις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών και της οικογένειας και κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον. Οι 5 τίτλοι της σειράς είναι οι:

Τα επετειακά παιχνίδια:

ΥΠΕΡΑΤΟΥ «1821» – Σύγκρινε χαρακτηριστικά των οπλαρχηγών όπως οι μάχες τους, η τακτική τους και άλλα πολλά!

– Σύγκρινε χαρακτηριστικά των οπλαρχηγών όπως οι μάχες τους, η τακτική τους και άλλα πολλά! ΚΥΝΗΓΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ «1821» –Μάθε τα πάντα για την Επανάσταση με 1200 ερωτήσεις!

–Μάθε τα πάντα για την Επανάσταση με 1200 ερωτήσεις! ΤΑ ΞΕΦΤΕΡΙΑ «1821» – Διασκεδαστικές κάρτες ταχύτητας , παρατηρητικότητας που ανακαλύπτεις την γνώση παίζοντας !

– Διασκεδαστικές κάρτες ταχύτητας , παρατηρητικότητας που ανακαλύπτεις την γνώση παίζοντας ! «1821» Η ΜΑΧΗ – Παιχνίδι Στρατηγικής και ρίσκου με πάνω 200 μινιατούρες Ελλήνων και Οθωμανών για να ζήσεις την δράση του Αγώνα!

– Παιχνίδι Στρατηγικής και ρίσκου με πάνω 200 μινιατούρες Ελλήνων και Οθωμανών για να ζήσεις την δράση του Αγώνα! «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» «1821» Πρόσωπα και Μάχες της Επανάστασης – Ιστορικό Βιβλίο με δραστηριότητες και επιτραπέζιο παιχνίδι!

Το Πολεμικό Μουσείο και η ιστορική μνήμη

Η Ελληνική πολιτεία επιθυμώντας να τιμήσει όλους αυτούς, που πολέμησαν για την Ελευθερία της πατρίδας μας, αποφάσισε το 1964 την ίδρυση Πολεμικού Μουσείου. Το Μουσείο εγκαινιάσθηκε τον Ιούλιο 1975 και λειτουργεί μέχρι σήμερα. Αποστολή του είναι η συγκέντρωση, διαφύλαξη και έκθεση πολεμικών κειμηλίων, η μελέτη, τεκμηρίωση και προβολή των Αγώνων του Ελληνικού Έθνους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με σκοπό την τόνωση της εθνικής μνήμης και την προβολή της ιστορικής συνέχειας και ενότητας τον Ελληνισμού. Επιπλέον, λειτουργεί ως χώρος Έρευνας, μελέτης και εκπαίδευσης, Συντήρησης και διαφύλαξης κειμηλίων, καθώς και Διοργάνωσης περιοδικών εκθέσεων.

Η Ελληνική εταιρεία εκδόσεων παιχνιδιών και βιβλίων Δεσύλλας, έχει καταφέρει εδώ και 39 χρόνια να δημιουργήσει ένα πλούσιο φάσμα εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών παιχνιδιών για όλες τις ηλικίες. Διατηρεί το μοναδικό καθετοποιημένο εργοστάσιο παραγωγής παιχνιδιών στην Ελλάδα από το 1981».