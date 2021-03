Υγεία - Περιβάλλον

Διευθυντής κλινικής “Μεταξά”: Μετά τα κρούσματα αυστηροποιήθηκαν τα μέτρα

Γιατρός από το αντικαρκινικό νοσοκομείο του Πειραιά μιλά για τα δεκάδες κρούσματα που διαγνώστηκαν, τον εμβολιασμό των εργαζομένων και τα μέτρα.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο Παύλος Σαρώφ, διευθυντής της Ωτορινολαρυγγολογικής κλινικής και ιατρικής υπηρεσίας του αντικαρκινικού νοσοκομείου «Μεταξά», μετά τη διάγνωση δεκάδων κρουσμάτων.

Στο αντικαρκινικό νοσοκομείο διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό 24 εργαζόμενοι και εννέα ασθενείς. Σύμφωνα με τον Π.Σαρώφ, «οι ασθενείς που νοσούν με κορονοϊό είναι ογκολογικοί, είναι 9 και το γνωρίζαμε εξ αρχής και γι’αυτό τους νοσηλεύουμε σε ειδικό θάλαμο». Εξήγησε δε ότι, «οι τρεις εξ αυτών μπήκαν αρνητικοί και βρέθηκαν μετά θετικοί», ενώ οι υπόλοιποι έξι εισήχθησαν θετικοί στο νοσοκομείο.

Σχετικά με το αν το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό είναι εμβολιασμένο, απάντησε πως «55% εμβολιασμένοι και με τις νέες αναμονές θα φτάσουμε το 65%», κρίνοντας πως θα πρέπει να εμβολιαστούν όλοι.

Ερωτηθείς για τα μέτρα που λαμβάνονται για να την είσοδο των συνοδών στο νοσοκομείο, απάντησε πως «για να μπει συνοδός πρέπει να έχει κάνει rapid και μοριακό τεστ και να έχει και βεβαίωση του διευθυντή κλινικής».

Συνοδός όμως, δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι δεν ζητείτο τεστ, αλλά μόνο θερμομέτρηση, μέχρι πριν από λίγα 24ώρα. Από σήμερα, ωστόσο, η ίδια συνοδός είπε πως μπήκε μόνο ο ασθενής μέσα στο νοσοκομείο.

Ο διευθυντής παραδέχθηκε πως λόγω της αύξησης των κρουσμάτων, τα μέτρα αυστηροποιήθηκαν, καθώς από δύο κρούσματα ξεπεράστηκαν τα 30 μέσα σε λίγες μέρες. Σύμφωνα με τον γιατρό, έχουν γίνει 411 τεστ στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.