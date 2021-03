Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: αυξάνονται τα κρούσματα στο αντικαρκινικό νοσοκομείο “ΜΕΤΑΞΑ”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Υπάρχουν εργαζόμενοι στο νοσοκομείο που είναι αρνητές στον εμβολιασμό», δήλωσε ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας, εκτιμώντας ότι 1 στους 3 θα παραμείνει ανεμβολίαστος.

Αυξήθηκαν τα κρούσματα κορονοϊού στο αντικαρκινικό νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ», καθώς μετά την ιχνηλάτηση που συνεχίζεται, εντοπίστηκαν ακόμη 4 κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 28 σε ότι αφορά τους εργαζόμενους και 9 σε ότι αφορά τους ασθενείς.

Σε δηλώσεις του στον ΑΡΤ FM και τον Λάζο Μαντικό, ο Διευθυντής Ιατρικής υπηρεσίας του αντικαρκινικού Νοσοκομείου «ΜΕΤΑΞΑ», Παυλος Σαρώφ τόνισε ότι, «υπάρχουν εργαζόμενοι στο νοσοκομείο οι οποίοι είναι αρνητές στον εμβολιασμό» Ενώ υπογράμμισε ότι θα μείνει ένα 35% των εργαζομένων ανεμβολίαστο σύμφωνα με την εκτίμηση του λόγω της στάσης τους αυτής.

Για την ασθενή που κατέληξε τη Δευτέρα και είχε κορονοϊό ανέφερε ότι με το που έγινε η εισαγωγή της στο νοσοκομείο πριν μια εβδομάδα, υποβλήθηκε σε τεστ κορονοϊού και βγήκε θετική. Οδηγήθηκε κατευθείαν στον 6ο όροφο και δυστυχώς τη Δευτέρα κατέληξε.

Για τους ασθενείς που έχουν νοσήσει με κορονοϊό, ο κ. Σαρώφ διευκρινίζει ότι δεν κόλλησαν μέσα στο αντικαρκινικό νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ», αλλά εντοπίστηκαν με τον ιό κατά την διάρκεια τεστ στην εισαγωγή τους.

ΚΙΝΑΛ: Υπάρχουν κυβερνητικές ευθύνες

Ο Τομέας Υγείας του ΚΙΝΑΛ, σε σχετική ανακοίνωση του, αναφέρει τα εξής:

Η Ελλάδα είναι η μοναδική ίσως χώρα στην οποία το υγειονομικό προσωπικό δεν υποχρεούται να κάνει περιοδικά έλεγχο για μεταδοτικά νοσήματα όπως η Ηπατίτιδα Β ή η φυματίωση. Όπως είναι φυσικό, η πανδημία του covid έκανε το θέμα εξαιρετικά επείγον.

Από την πρώτη στιγμή επισημάναμε την ανάγκη να επικαιροποιηθεί η νομοθεσία σε σχέση με τον έλεγχο της διασποράς λοιμώξεων στα νοσηλευτικά ιδρύματα πάσης φύσεως. Το ίδιο το νοσηλευτικό προσωπικό πλήρωσε βαρύ τίμημα από την έλλειψη μέσων αυτοπροστασίας και περιοδικών ελέγχων στη διάρκεια του χρόνου που πέρασε. Οι μη covid ασθενείς επίσης ήταν και εξακολουθούν να είναι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο. Η κυβέρνηση προτίμησε να χώσει το κεφάλι στην άμμο.

Τώρα, εκτεθειμένη από τα γεγονότα, μιλάει ακόμη μια φορά για ατομική ευθύνη και ανακοινώνει ημίμετρα. Η διενέργεια περιοδικού ελέγχου με τεστ, που επιτέλους ανακοινώθηκε υπό την πίεση της επικαιρότητας με καθυστέρηση ενός έτους, δεν λύνει το θέμα. Πολύ λίγο, πολύ αργά.

Είναι επιτακτική ανάγκη να λυθεί οριστικά το θέμα της ασφάλειας των ασθενών, ειδικά των ευπαθών ομάδων. Αυτό περιλαμβάνει το μέγα θέμα του εμβολιασμού του νοσηλευτικού προσωπικού -και όχι μόνο για covid- και του τακτικού ελέγχου του, άλλα και την άμεση αναθεώρηση του κανονισμού λειτουργίας των ΜΕΘ και των μονάδων που νοσηλεύουν ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.