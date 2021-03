Κόσμος

Οργή στην Τουρκία για την έξοδο από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης

Η Σύμβαση προέβλεπε ότι οι κυβερνήσεις θα καταρτίζουν νομοθεσία για καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και εγκλημάτων όπως ο βιασμός εντός γάμου ή ο ακρωτηριασμός γεννητικών οργάνων.

Οργή κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικρατεί στην Τουρκία μετά την απόφασή του να αποσύρει τη χώρα του από τη διεθνή σύμβαση, η οποία υποχρεώνει τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να καταβάλλουν προσπάθειες για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (2011) προέβλεπε ότι οι κυβερνήσεις θα καταρτίζουν νομοθεσία για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και παρόμοιων εγκλημάτων, όπως ο βιασμός εντός γάμου ή ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Συντηρητικοί πολιτικοί ερίζουν πως το κείμενο βλάπτει την οικογένεια, ενθαρρύνει τα διαζύγια, αλλά και ότι οι αναφορές του στην ισότητα χρησιμοποιούνται από την κοινότητα ΛΟΑΔ για να επιτύχει ευρύτερη κοινωνική αποδοχή.

Η Γκιεκτσέ Γκιοκτσάν, αντιπρόεδρος του CHP αρμόδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κατήγγειλε μέσω Twitter ότι η εγκατάλειψη της Σύμβασης σημαίνει ότι «αφήνονται οι γυναίκες να δολοφονούνται». Το Σύνταγμα και η νομοθεσία της Τουρκίας «εγγυώνται» την προστασία «των δικαιωμάτων των γυναικών», αντέτεινε η Ζεχρά Ζουμρούτ Σελτσούκ, υπουργός Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, μέσω του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων Ανατολή.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην Τουρκία, ζητώντας από τον Ερντογάν να αναθεωρήσει την απόφασή του και να μην αποσύρει τη χώρα από τη διεθνή σύμβαση για την καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών, μια ενέργεια που ήδη επικρίνεται στην Ευρώπη. «Ακύρωσε την απόφασή σου, εφάρμοσε τη συνθήκη!» φώναζαν οι χιλιάδες γυναίκες και άνδρες που είχαν συγκεντρωθεί στο Καντίκιοϊ, στην Κωνσταντινούπολη. Οι διαδηλωτές κρατούσαν φωτογραφίες δολοφονημένων γυναικών και πλακάτ όπου είχαν γράψει συνθήματα όπως «Οι γυναίκες θα κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο». «Βαρέθηκα αυτό το πατριαρχικό κράτος. Βαρέθηκα να μην αισθάνομαι ασφαλής. Φτάνει πιά», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μπανού, μια από τις διαδηλώτριες.

Άλλες συγκεντρώσεις, μικρότερες σε μέγεθος, έγιναν επίσης σήμερα στην Άγκυρα και τη Σμύρνη, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Με το διάταγμα που δημοσιοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς το Σάββατο, ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι η Τουρκία αποχωρεί από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, την πρώτη διεθνή συνθήκη που όριζε νομικά δεσμευτικούς κανόνες σε περίπου τριάντα χώρες για να αντιμετωπιστεί η βία βάση του φύλου. Η απόφασή του Τούρκου προέδρου, που ελήφθη μολονότι οι γυναικοκτονίες αυξάνονται την τελευταία δεκαετία, προκάλεσε την οργή οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών αλλά και επικρίσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο της Ευρώπης, μέλος του οποίου είναι η Τουρκία, χαρακτήρισε «συντριπτική» την είδηση αυτή, προσθέτοντας ότι «διακυβεύεται η προστασία των γυναικών». «Ιδού το πραγματικό πρόσωπο της τουρκικής κυβέρνησης: πλήρης περιφρόνηση του κράτους δικαίου και πλήρης υποχώρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», έγραψε στο Twitter ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ.

Συντηρητικές και ισλαμικές οργανώσεις ζητούσαν από τον Ερντογάν να αποσυρθεί η Τουρκία από τη Σύμβαση, υποστηρίζοντας ότι βλάπτει τις «παραδοσιακές» οικογενειακές αξίες γιατί προάγει την ισότητα των φύλων και «ευνοεί» την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, απαγορεύοντας τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού.

Η απόφαση του Ερντογάν επικρίθηκε και στο εσωτερικό της Τουρκίας από τους πολιτικούς αντιπάλους του. «Το να ανακοινώνεις μέσα στη νύχτα ότι αποσύρεσαι από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, ενώ μαθαίνουμε καθημερινά ότι διαπράττονται νέες βιαιοπραγίες σε βάρος γυναικών, είναι θλιβερό», είπε ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου. Η συντηρητική γυναικεία οργάνωση KADEM, που πρόσκειται στην κυβέρνηση (μέλος της είναι και μία από τις κόρες του Ερντογάν) εξέφρασε επίσης τη δυσαρέσκειά της, σημειώνοντας ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης «έπαιξε σημαντικό ρόλο στον αγώνα κατά της βίας».

Απέναντι στη χιονοστιβάδα επικρίσεων, η κυβέρνηση προσπάθησε να εμφανιστεί καθησυχαστική. «Οι θεσμοί και οι δυνάμεις ασφαλείας θα συνεχίσουν να αγωνίζονται κατά της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας εναντίον των γυναικών», διαβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Ακόμα μία οπισθοδρόμηση χαρακτηρίζει ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης την απόφαση της Τουρκίας να αποχωρήσει από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. "H απόφαση της Άγκυρας να αποχωρήσει από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών αποτελεί μια ακόμη οπισθοδρόμηση σε ό,τι αφορά τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα", αναφέρει ο κ. Βαρβιτσιώτης σε ανάρτησή του στο twitter. "Η Τουρκία στέλνει λάθος μήνυμα και προς τις γυναίκες και προς την Ευρώπη".

«Λάθος σήμα» προς την Ευρώπη, αλλά κυρίως προς τις γυναίκες στην Τουρκία, χαρακτηρίζει το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών την έξοδο της Τουρκίας από την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. «Ο Πρόεδρος Ερντογάν παρουσίασε μόλις πριν από λίγες εβδομάδες ένα σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο ασχολείται και με την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας κατά των γυναικών. Η καταγγελία μιας σημαντικής σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για αυτό το θέμα θέτει το ερώτημα, πόσο σοβαρά εννοεί η Τουρκία τους στόχους που εξαγγέλθηκαν στο σχέδιο δράσης. Είναι σαφές: Ούτε πολιτιστικές, θρησκευτικές ή άλλου είδους εθνικές παραδόσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα προκειμένου να αγνοηθεί η βία κατά των γυναικών», αναφέρει εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών σε δήλωσή της.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας εξέφρασε τη «βαθιά θλίψη του» για την απόφαση της Τουρκίας να αποχωρήσει από τη διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, σημειώνοντας ότι η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια νέα οπισθοδρόμηση σε ό,τι αφορά τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι η Άγκυρα αποχωρεί από αυτή τη συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης, στόχος της οποίας είναι να εξαλειφθεί η ενδοοικογενειακή βία και να προωθηθεί η ισότητα. «Η απόφαση θα επηρεάσει πρωτίστως τις γυναίκες της Τουρκίας, στις οποίες η Γαλλία εκφράζει την αλληλεγγύη της», ανέφερε στην ανακοίνωσή του το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.