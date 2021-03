Πολιτική

Μητσοτάκης για gov.gr: Ένας χρόνος από την ψηφιακή επανάσταση (βίντεο)

Έναν χρόνο λειτουργίας συμπλήρωσε ο ιστότοπος, κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκαν 94 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές!

Με αφορμή την συμπλήρωση ενός χρόνου από την δημιουργία του ιστοτόπου https://www.gov.gr, που διευκολύνει τις ψηφιακές συναλλαγές των πολιτών με το Κράτος, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκανε λόγο για «ψηφιακή επανάσταση που βελτιώνει την καθημερινότητα».

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ακόμη ότι μέσα στον ένα χρόνο έγιναν 94 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές, οι οποίες νωρίτερα θα απαιτούσαν επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες.

«Πριν ένα χρόνο ακριβώς το https://www.gov.gr/ μπήκε στη ζωή μας. Από τότε, έχουν γίνει 94 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές, οι οποίες προηγουμένως θα χρειάζονταν επισκέψεις από τους πολίτες σε δημόσιες υπηρεσίες. Μία πραγματική ψηφιακή επανάσταση που βελτιώνει τη σχέση των πολιτών με το δημόσιο και διευκολύνει την καθημερινότητα κάθε πολίτη», ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, την οποία συνοδεύει από σχετικό βίντεο.