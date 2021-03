Υγεία - Περιβάλλον

Ευγενίδης: πιαστήκαμε ανενημέρωτοι για τα τεστ, όμως θα βάλουμε πλάτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πρώτες αντιδράσεις των φαρμακοποιών για τη διάθεση των δωρεάν τεστ από τα φαρμακεία.

«Δεν ξέρουμε περί τίνος πρόκειται, το μάθαμε μέσω τηλεόρασης», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Διονύσης Ευγενίδης, πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

«Πιαστήκαμε ανενημέρωτοι, θα βάλουμε πλάτη όμως», είπε, τονίζοντας ότι «πρωτίστως είμαστε υγειονομικοί».

Όπως εξήγησε, βάσει πληροφοριών και όχι επίσημης ενημέρωσης, είπε ότι ο κάθε ΑΜΚΑ θα έχει δικαίωμα για ένα τεστ ανά εβδομάδα. «Μέσω ΑΜΚΑ θα φαίνεται ότι πήρες το τεστ, από την ενημέρωση που έχουμε», είπε σχετικά.

Αναφορικά με το πώς θα γίνεται το τεστ, είπε πως θα υπάρχουν οδηγίες και εκτιμώντας από τα τεστ που γίνονται στο εξωτερικό από τους πολίτες, είπε «θα γίνονται πολύ εύκολα για το γενικό πληθυσμό».

«Γεννώνται ερωτήματα και τα για το πώς θα γίνει και πώς θα διαβαστεί το αποτέλεσμα», συμπλήρωσε.

«Αν δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου δωρεάν, λέγεται θα μπορετής να το κάνεις στο φαρμακείο με χρέωση», εκτίμησε.

Ο Δ.Ευγενίδης είπε ότι, βάσει πληροφοριών, «θα μπορούν, λένε να τα πάρουν για ένα μήνα μαζεμένα».

Κατέληξε ότι, οι φαρμακοποιοί έχουν επιστημονικούς και όχι οικονομικούς ενδοιασμούς.