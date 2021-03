Κοινωνία

Μπακαλιάρος σκορδαλιά με… delivery (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λόγω της πανδημίας, δεν “αναστέναξαν” οι ψαροταβέρνες αλλά οι παραγγελίες μέσω διανομής φαγητού.​