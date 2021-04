Κοινωνία

Ο “Ακύλας” ξετρύπωσε κάνναβη σε σπίτι!

Ο αστυνομικός σκύλος έπιασε "λαβράκι". Τι βρέθηκε και κατασχέθηκε στην οικία του συλληφθέντα.

Την κάνναβη που έκρυβε στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη... «ξετρύπωσε» ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Ακύλας», της διεύθυνσης αστυνομίας Χαλκιδικής.

Ο τετράποδος αστυνομικός οδήγησε έτσι στη σύλληψη ενός 29χρονου άνδρα από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Πολυγύρου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 29χρονος συνελήφθη χθες, καθώς στην οικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης βάρους ενός κιλού και 152 γραμμαρίων, μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και ένα κινητό τηλέφωνο.