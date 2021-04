Κόσμος

Κόσοβο: Η Βιόσα Οσμάνι εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Είχε αναλάβει υπηρεσιακά καθήκοντα Προέδρου μετά την παραίτηση Θάτσι και τη δίκη στη Χάγη για εγκλήματα πολέμου.

Η βουλή του Κοσόβου εξέλεξε το βράδυ της Κυριακής, με 71 ψήφους υπέρ, την Βιόσα Οσμάνι στο αξίωμα της Προέδρου Δημοκρατίας. Η Βιόσα Οσμάνι εξελέγη κατά την τρίτη ψηφοφορία αφού οι δύο προηγούμενες κατά τις οποίες απαιτείται πλειοψηφία 2/3 απέτυχαν. Η βουλή του Κοσόβου απαρτίζεται από 120 βουλευτές. Υπέρ της εκλογής Οσμάνι ψήφισαν οι 58 βουλευτές του κυβερνώντος Κινήματος “Αυτοδιάθεση”, βουλευτές μειονοτικών κομμάτων, καθώς και τρεις βουλευτές της αντιπολίτευσης. Έντεκα ψηφοδέλτια βρέθηκαν άκυρα. Από την ψηφοφορία απείχαν 38 βουλευτές της Αντιπολίτευσης, μεταξύ αυτών και οι 10 βουλευτές που εκπροσωπούν την σερβική εθνική κοινότητα.

Η Οσμάνι διετέλεσε υπηρεσιακή Πρόεδρος Δημοκρατίας από τις 5 Νοεμβρίου του 2020 μέχρι τις 22 Μαρτίου του 2021. Το αξίωμα υπηρεσιακής Προέδρου Δημοκρατίας ανέλαβε ως Πρόεδρος της βουλής και αφού ο τότε Πρόεδρος, Χάσιμ Θάτσι, παραιτήθηκε μετά την απαγγελία κατηγοριών εναντίον του, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, από το Ειδικό δικαστήριο της Χάγης που ασχολείται με τα εγκλήματα του αποκαλούμενου Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου (UCK).

Η Βιόσα Οσμάνι γεννήθηκε το 1982 στη πόλη Μιτρόβιτσα του Κοσόβου. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο της Πρίστινας και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιου Πίτσμπουργκ των ΗΠΑ. Το 2009 εκπροσώπησε το Κόσοβο στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης όταν, μετά από προσφυγή της Σερβίας, κρίθηκε νόμιμη η ανεξαρτητοποίηση του Κοσόβου. Την πολιτική της καριέρα ξεκίνησε από την Δημοκρατική Ένωση Κοσόβου (LDK) και εξελέγη τρεις φορές βουλευτής λαμβάνοντας τις περισσότερες ψήφους. Στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, τον Φεβρουάριο, υποστήριξε το Κίνημα “Αυτοδιάθεση” του Άλμπιν Κούρτι, που κέρδισε τις εκλογές.