Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας: Τι είναι και πώς χορηγείται

25 δικαστικά πιστοποιητικά συγχωνεύονται σε ένα, απλουστεύοντας τη διαδικασία για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Στην ενοποίηση 25 πιστοποιητικών οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορούν στην δικαστική φερεγγυότητα και τα οποία εκδίδονταν από τα Δικαστήρια όλης της χώρας, προβαίνουν τα συναρμόδια Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα, καθιερώνονται τα Ενιαία Πιστοποιητικά Δικαστικής Φερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των Σωματείων και των Συνεταιρισμών), υλοποιώντας τον σχεδιασμό που έχουν συμφωνήσει ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για την απλούστευση διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς.

Η δράση συντελέστηκε υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη. Βασίστηκε σε μελέτη για την ομογενοποίηση και προτυποποίηση των Πιστοποιητικών Φερεγγυότητας - Επιχειρηματικότητας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του ΓΓ Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Πάνου Αλεξανδρή και του ΓΓ Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδα Χριστόπουλου.

Έτσι καταργούνται και αντικαθίστανται τα εξής πιστοποιητικά:

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή Πιστοποιητικό περί μη λύσεως ή λύσεως και μη πτωχεύσεως ή πτωχεύσεως του συνεταιρισμού Πιστοποιητικό περί μη θέσεως εταιρίας σε εκκαθάριση Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί ενάρξεως των διαδικασιών που προβλέπουν οι περιπτώσεις των καταργημένων ήδη άρθρων 44 & 45 Ν. 1892/1990 (Επικύρωση Συμφωνίας Πιστωτών και εταιρίας και Διορισμός Επιτρόπου) και των άρθρων 46 & 46α, 46β, και 46γ (θέση σε ειδική εκκαθάριση) του ίδιου ως άνω Ν. 1892/1990 Βεβαίωση περί κατάργησης της διάταξης του άρθρου 46 ν. 1892/1990 (περί ειδικής εκκαθάρισης) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης - πτωχευτικού συμβιβασμού - δήλωση παύσης πληρωμών Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή - εξυγίανση κατ’ άρθρο 99 ν. 3588/2007 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης σχεδίου αναδιοργάνωσης (αφορά και έκδοση απόφασης) Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης θέσης σε εκκαθάριση Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε ειδική εκκαθάριση (αφορά και έκδοση απόφασης) Πιστοποιητικό περί μη διορισμού ή αντικατάστασης εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης περί λύσεως εταιρίας (μόνο ΑΕ) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης ΟΕ/ΕΕ Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης σωματείων - συλλόγων Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης λύσης αστικών εταιριών Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής σε έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων Πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής στην ειδική διαχείριση (ν. 4307/2014) Πιστοποιητικό περί λύσης ή εκκαθάρισης αγροτικού ή δασικού συνεταιρισμού Πιστοποιητικό περί μη λύσης εταιρίας

Η αίτηση για την έκδοση του “Ενιαίου Πιστοποιητικού ?ικαστικής Φερεγγυότητας” θα είναι ενιαία για όλα τα Δικαστήρια.

Η υποβολή της αίτησης και η παραλαβή του πιστοποιητικού θα γίνεται:

Ηλεκτρονικά, μέσω του solon.gov.gr για όσα δικαστήρια έχουν υπαχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης και

για όσα δικαστήρια έχουν υπαχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης και Με φυσική παρουσία στη Γραμματεία όσων δικαστηρίων δεν έχουν ακόμα υπαχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης.

