Στυτική δυσλειτουργία: αναγέννηση κατεστραμμένων νεύρων

Τι αναφέρουν οι επιστήμονες για το επίτευγμα τους και που μπορεί να εφαρμοστεί.

Επιστήμονες στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι δοκίμασαν με επιτυχία σε πειραματόζωα το πρώτο τοπικό φάρμακο που φαίνεται πως μπορεί να αναγεννήσει και να αποκαταστήσει τη λειτουργία των νεύρων της στύσης, τα οποία έχουν υποστεί ζημιά μετά από ολική αφαίρεση του προστάτη ενός άνδρα.

Η ριζική προστατεκτομή είναι μια συνήθης θεραπεία του καρκίνου του προστάτη και η στυτική δυσλειτουργία μετά την εν λόγω επέμβαση είναι μια ανεπιθύμητη επίπτωση που έχει σοβαρή επίπτωση στη ζωή πολλών ασθενών και των συντρόφων τους. Παρά τις προόδους στη χειρουργική, η επέμβαση μπορεί να προξενήσει βλάβη στα σηραγγώδη νεύρα που ελέγχουν τη λειτουργία της στύσης, ρυθμίζοντας τη ροή αίματος στο πέος.

Περίπου το 60% των ασθενών αναφέρουν στυτική δυσλειτουργία 18 μήνες μετά την προστατεκτομή, ενώ μετά από μια πενταετία λιγότεροι από το 30% έχουν πλέον επαρκή στύση για σεξουαλική επαφή. Φάρμακα όπως το «Βιάγκρα» σπάνια είναι αποτελεσματικά σε αυτούς τους ασθενείς.

Οι ερευνητές του Κολλεγίου Ιατρικής 'Αλμπερτ Αϊνστάιν της Νέας Υόρκης, με επικεφαλής τον καθηγητή φυσιολογίας και νευροεπιστήμης Ντέηβιντ Σαρπ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό "JCI Insight", δοκίμασαν με επιτυχία σε πειραματόζωα (αρουραίους) ένα νέο φάρμακο, το οποίο επεμβαίνει στα γονιδίωμα και διευκολύνει την αναγέννηση των νεύρων, καθώς και την αποκατάσταση της λειτουργίας τους. Τρεις έως τέσσερις εβδομάδες μετά τη θεραπεία, τα ζώα είχαν σημαντικά καλύτερη στυτική λειτουργία.

Ακόμη και στην περίπτωση που τα νεύρα είχαν πλήρως αποκοπεί, η θεραπεία επέφερε αναγέννηση και μερική ανάκαμψη της στυτικής λειτουργίας. Το φάρμακο πέτυχε να αναγεννήσει νεύρα μήκους αρκετών χιλιοστών, κάτι που έως τώρα είχε επιτευχθεί μόνο μέσω μοσχεύματος.

Όπως ανέφερε ο Σαρπ, «εφόσον οι αρουραίοι αποτελούν αξιόπιστα ζωικά μοντέλα στην ουρολογική έρευνα για ανθρώπους, το φάρμακο μας προσφέρει πραγματική ελπίδα για φυσιολογική σεξουαλική λειτουργία για δεκάδες χιλιάδες άνδρες που κάνουν ριζική προστατεκτομή κάθε χρόνο. Λειτουργικά, το αποτέλεσμα της νέας θεραπείας είναι ισοδύναμο ή και καλύτερο από τα μοσχεύματα των νεύρων».

Μένει να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου στους ανθρώπους.

