Αθλητικά

Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα συνεχίζονται με εμβόλιμη αγωνιστική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολλές προσφορές από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ για τη Super League, την Premier League και τη Serie A.

Η δράση συνεχίζεται στα μέσα της εβδομάδας με τη διεξαγωγή εμβόλιμης αγωνιστικής στα περισσότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Τα ντέρμπι ΑΕΚ-Παναθηναϊκός και Άρης-ΠΑΟΚ ξεχωρίζουν στα play off της Super League. Πολλά δυνατά παιχνίδια με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον θα γίνουν στην Premier League, τη Serie A, την Bundesliga και τη La Liga.

Πολλές είναι και οι προσφορές για τους παίκτες του Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Με ενισχυμένες αποδόσεις στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» προσφέρονται από το Πάμε Στοίχημα ο σημερινός αγώνας της Premier League Τσέλσι-Μπράιτον, το αυριανό ντέρμπι των play off της Super League ΑΕΚ-Παναθηναϊκός και η αναμέτρηση της Πέμπτης στη Serie A Ρόμα-Αταλάντα.

Τρεις προωθητικές ενέργειες από το Πάμε Στοίχημα

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει ακόμα τις προωθητικές ενέργειες, «Στο Παρά 1» και «Boost Νίκης» και σε επιλεγμένα παιχνίδια την «Επιστροφή Στοιχήματος». Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για τις επιβραβεύσεις ΟΠΑΠ. Για να μάθετε περισσότερα ρωτήστε τον πράκτορά σας.

Η «Επιστροφή Στοιχήματος» προσφέρεται στα 2 ντέρμπι των play off της Super League, Άρης-ΠΑΟΚ και AEK-Παναθηναϊκός και στον αγώνα της Serie A, Ρόμα-Αταλάντα.

Σε όλα τα παιχνίδια της Premier League και στα 2 ντέρμπι της Super League Άρης-ΠΑΟΚ και ΑΕΚ-Παναθηναϊκός προσφέρονται και οι «Πόντοι Αξιολόγησης».

Για τους πιο δυνατούς αγώνες, από σήμερα έως τη Πέμπτη, το Πάμε Στοίχημα ετοίμασε ξεχωριστό κουπόνι για τα κόρνερ, με τον νικητή των κόρνερ, τα Over/Under 8,5-9,5 και 10,5 κόρνερ.

Ειδικά στοιχήματα για τα play off της Euroleague

Στην Euroleague αρχίζουν σήμερα τα play off με τους αγώνες Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης και Μιλάνο-Μπάγερν Μονάχου. Τα άλλα 2 ζευγάρια είναι της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με την Φενερμπαχτσέ και της Μπαρτσελόνα με την Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Tο Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλά ειδικά στοιχήματα στα καταστήματα ΟΠΑΠ για τα ζευγάρια των play off της Euroleague.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν μεταξύ άλλων στον νικητή της σειράς, τον αριθμό των αγώνων, το σκορ μετά από 2 αγώνες, το πρώτο σπάσιμο της έδρας, την ακριβή πρόβλεψη της σειράς, τη νίκη στη σειρά με ανατροπή, τους Over/Under αγώνες, το πόσες φορές θα σπάσει η έδρα.

Δεν βρίσκεις το στοίχημα που θέλεις; Bet Wish και έγινε!

Το Πάμε Στοίχημα δίνει την ευκαιρία να ζητήσεις το στοίχημα που επιθυμείς σε αθλητικά ή μη αθλητικά γεγονότα, εμπλουτίζοντας τις διαθέσιμες στοιχηματικές σου επιλογές.

Στη σελίδα του Πάμε Στοίχημα στο www.opap.gr στην ενότητα «Βet Wishes» μπορείς να υποβάλεις τη δική σου στοιχηματική ευχή και η ομάδα του Πάμε Στοίχημα θα την αξιολογήσει και θα σε ενημερώσει σχετικά με την εξέλιξή της.