Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Προβληματισμός από το αυξημένο ιικό φορτίο σε πολλές περιοχές της χώρας. Που εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού.

Ανησυχία προκαλεί ο υψηλός αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών με κορονοϊό σε όλη την χώρα, που ανακοινώθηκε από τον ΕΟΔΥ την Τετάρτη, μαζί με ακόμη δεκάδες θανάτους συμπολιτών μας και ενώ ο συνολικός απολογισμός των απωλειών ασθενών στην Ελλάδα πλησιάζει σε πενταψήφιο νούμερο.

Προβληματισμό προκαλεί και ο μεγάλος αριθμός των νέων εισαγωγών στα νοσοκοκομεία της επικράτειας.

Την Τετάρτη ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 3015 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 3.015 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 16 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 14 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική, το προηγούμενο 24ώρο εντοπίστηκαν 1418 νέα κρούσματα, τα περισσότερα εκ των οποίων στο κέντρο της Αθήνας, όπου παρατηρείται σε πολλές περιοχές συνωστισμός σε πλατείες. Στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 442 νέες μολύνσεις, ενώ στην Αχαΐα καταγράφηκαν 65 νέα κρούσματα. Τριψήφιος είναι ο αριθμός των νέων μολύνσεων στην Λάρισα, ενώ σε πολλές περιοχές, κυρίως στην Κρήτη, την βόρεια Ελλάδα και την Στερεά καταγράφεται ανοδική τάση στα νέα κρούσματα, δείγμα της διασποράς του φονικού ιού.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

