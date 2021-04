Life

Ο Θάνος Καληώρας μιλάει για τις τελευταίες στιγμές της Τζέσυς Παπουτσή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συγκινητική εξομολόγηση του Θάνου Καληώρα.

Καλεσμένος στην εκπομπή “Πάμε Δανάη” βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης ο Θάνος Καληώρας, ο οποίος, φανερά συγκινημένος, μίλησε για την απώλεια της Τζέσυς Παπουτσή, αλλά και για την μικρή του εγγονή, την Τζέσυ.

Ο γνωστός ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην Τζέσυ Παπουτσή που έχει φύγει από τη ζωή αλλά και στην 2,5 ετών εγγονή του.

«Έχω ένα εγγονάκι, γεννήθηκε λίγο μετά το θάνατο της γιαγιάς της, η Τζεσούλα μου. Τη βαφτίσαμε μαζί με τη γυναίκα μου και είμαστε πανευτυχείς πάνω σε αυτό". είπε - μεταξύ άλλων - ο Θάνος Καληώρας.

Δείτε όλη την συνέντευξη του Θάνου Καληώρα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Λαζάρου: Το Μπάκιγχαμ ζήτησε τις συνταγές για το γεύμα που ετοίμασα στον Κάρολο

Lockdown: Διαφημίζουν κορονοπάρτι με... αφίσες

Δίκη για φονικό στα Ανώγεια: Ισόβια στον Μανώλη Καλομοίρη