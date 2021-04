Οικονομία

Στα “χέρια” του ΣΔΟΕ πάνω από 4 τόνοι κατεργασμένης κάνναβης (εικόνες)

Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά.

Στα πλαίσια της συνεργασίας του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής με τις συναρμόδιες Αρχές Δίωξης Ναρκωτικών της χώρας, καθώς και διεθνούς συνεργασίας με Αρχές Δίωξης Ναρκωτικών της αλλοδαπής, εντοπίστηκε εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι του Πειραιά με ποσότητα 4 τόνων και 387 κιλών κατεργασμένης κάνναβης.

Ειδικότερα:

Από το γραφείο της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών των Η.Π.Α. (DEA), που εδρεύει στην πρεσβεία των Αθηνών, περιήλθε πληροφορία στο τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής και στις συναρμόδιες Αρχές Δίωξης Ναρκωτικών της Ελληνικής Αστυνομίας (Υ.Δ.Ν/Δ.Α.Α) και του Λιμενικού Σώματος (ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ), σύμφωνα με την οποία μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών επρόκειτο να διακινηθεί δια της θαλασσίας οδού, από χώρα της Μέσης Ανατολής προς χώρα της Κεντρικής Ευρώπης, διερχόμενη δια μέσου της Ελληνικής Επικράτειας.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε από την Επιχειρησιακή Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, κατόπιν αναλυτικής διασταύρωσης στοιχείων και εξακριβώσεων, εντοπίστηκε εμπορευματοκιβώτιο με δηλωθέν φορτίο 3 τεμάχια βιομηχανικής μηχανής κατασκευής cupcakes, το οποίο αφίχθηκε δια της θαλασσίας οδού στον Πειραιά την 14η/4/2021 από τον Λίβανο, υπό καθεστώς διαμετακόμισης, και επρόκειτο να αναχωρήσει την 20η/4/2021, μέσω συρμού διερχόμενου από τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία και την Ουγγαρία, με τελικό προορισμό την Μπρατισλάβα της Σλοβακίας.

Κατόπιν κατάλληλων ενεργειών, το εμπορευματοκιβώτιο δεσμεύτηκε και την 16η/4/2021 διενεργήθηκε έλεγχος αυτού και του φορτίου του.

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο προέκυψε ότι εντός αυτού υπήρχε, μεταξύ άλλων μηχανημάτων, και μία σιδερένια δεξαμενή, εντός της οποίας είχε κατασκευαστεί κρυφός αποθηκευτικός χώρος. Μετά από επισταμένη έρευνα, ανακαλύφθηκε ανθρωποθυρίδα στην οροφή της δεξαμενής, μετά τη διάνοιξη της οποίας αποκτήθηκε πρόσβαση στον κατασκευασθέντα αποθηκευτικό χώρο. Εντός αυτού διαπιστώθηκε ότι είχαν τοποθετηθεί 129 νάιλον σάκοι που περιείχαν συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης, καθώς και 282 χύμα συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης. Η ποσότητα της κατεργασμένης κάνναβης που ανακτήθηκε και κατασχέθηκε είναι συνολικά 4 τόνοι και 387 κιλά και η αξία της υπολογίζεται κατά προσέγγιση σε ύψος 33.000.000 ευρώ.

Την έρευνα συνέδραμαν σε επίπεδο πληροφόρησης, εκτός του γραφείου DEA Αθηνών, και η Γενική Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας (G.N.D.C/S.A), με την οποία υπενθυμίζουμε ότι έχει προϋπάρξει συνεργασία σε άλλη μία περίπτωση τον Ιανουάριο του 2020, κατά την οποία είχε ανακαλυφθεί και κατασχεθεί από την Επιχειρησιακή Διεύθυνση του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής ποσότητα 1 τόνου και 257 κιλών κατεργασμένης κάνναβης σε εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι του Πειραιά, πάλι προερχόμενο από τον Λίβανο, με τελικό προορισμό τη Μισουράτα της Λιβύης.

Σε ερευνητικό και ελεγκτικό επίπεδο, συνεργάστηκαν η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής (ΥΔΝ/ΔΑΑ), η Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ-Λ.Σ/ΕΛ.ΑΚΤ) και το Γ΄ Τελωνείο Πειραιά, το οποίο συνέδραμε με τη χρήση ακτινοσκοπικού μηχανήματος (X-ray) ελέγχου εμπορευματοκιβωτίων.

Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε Αττικής διενεργεί έρευνα, προς διερεύνηση όλων των παραμέτρων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες ημεδαπές Διωκτικές Αρχές, τις Δικαστικές Αρχές της χώρας , καθώς και με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς.

