Κοινωνία

“Μπλόκα” της Αστυνομίας στα διόδια: Γύρισαν πίσω περισσότερα από 100 αυτοκίνητα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες ήταν εκείνοι που προσπάθησαν να “ξεγελάσουν” τους αστυνομικούς για να μετακινηθούν εκτός Αττικής.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι αυστηροί έλεγχοι για τις μετακινήσεις, στις οποίες αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, προκειμένου να μην επιτραπεί η έξοδος εκδρομέων του Πάσχα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αστυνομία, την Παρασκευή (μέχρι τις 5 το απόγευμα) έκαναν… αναστροφή στα διόδια 120 οδηγοί που επιχείρησαν να μετακινηθούν εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής, χωρίς να έχουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Παράλληλα βεβαιώθηκαν 8 παραβάσεις μετακίνησης.

Την προηγούμενη Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 και για το ίδιο χρονικό διάστημα :

Ο κ. Χαρδαλιάς ξεκαθάρισε πως μέχρι τις 10 Μαΐου απαγορεύονται οι υπερτοπικές μετακινήσεις, με εξαίρεση μόνο τους παρακάτω 4 λόγους: εργασίας, υγείας, εφάπαξ μετάβασης στον τόπο κατοικίας, κηδείας και επανένωσης χωρισμένων γονέων.

Ειδικότερα:

Μετακίνηση από και προς την εργασία, με τον τρόπο που προβλεπόταν. Σημειώνεται ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα προς πιστοποίηση της μετακίνησης για λόγους εργασίας προσδιορίζουν το χρόνο έναρξης και λήξης της μετακίνησης και διασταυρώνονται από τις αρχές ελέγχου με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και στο Πληροφοριακό Σύστημα “Εργάνη”. Όσον αφορά στους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνεται ότι στην υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα ο λόγος της μετακίνησης (π.χ. προγραμματισμένο ραντεβού σε συγκεκριμένη δημόσια υπηρεσία), ενώ ο συνολικός χρόνος της μετακίνησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες.

Μετακίνηση για λόγους υγείας, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση μετακίνησης προς δημόσια δομή υγείας, η οποία σε περίπτωση ελέγχου πρέπει να πιστοποιείται από σχετικό έγγραφο της δομής.

Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας.

Μετάβαση σε κηδεία. Στην περίπτωση αυτή ο μετακινούμενος σε περίπτωση ελέγχου καλείται να επιδείξει -πέρα της σχετικής βεβαίωσης ή SMS με κωδικό 5- τα ακόλουθα έγγραφα: α) ληξιαρχική πράξη θανάτου και, β) άδεια ταφής.

Μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων. Σε αυτή την περίπτωση, ο μετακινούμενος γονέας υποχρεούται σε περίπτωση ελέγχου να επιδεικνύει α) αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου, σε περίπτωση διαζυγίου ή β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, σε περίπτωση διάστασης, καθώς και στοιχεία από τα οποία προκύπτει η κατοικία του τέκνου.

Παράλληλα ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι δεν επιτρέπεται η συνδυαστική χρήση βεβαίωσης μετακίνησης για λόγους εργασίας και Ε1 για εφάπαξ μετάβαση σε μόνιμη κατοικία, όπως τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας. Συγκεκριμένα, όπως είπε, δεν θα μπορεί ο επαγγελματίας να χρησιμοποιήσει την ιδιότητά του για να μεταβεί στο χωριό και να επιστρέψει στον τόπο μόνιμης κατοικίας του, επιδεικνύοντας το Ε1.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά - Γηροκομείο: Εισαγγελική παρέμβαση για τους δεκάδες θανάτους

Νέα Σμύρνη - Σεξουαλική παρενόχληση μαθητριών: Η μαρτυρία μητέρας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

“Ο δρόμος προς το Euro 2020”: Καρπετόπουλος – Λιώρης για την πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)