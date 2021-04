Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τσακρής στον ΑΝΤ1: Προβληματισμός για την ινδική μετάλλαξη

Για την διαφορά της νέας μετάλλαξης και την επικινδυνότητά της, μίλησε ο Καθηγητής Μικροβιολογίας.​​

"Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την νέα παραλλαγή του κορονοϊού, την ινδική", υπογράμμισε ο αντιπρύτανης του ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Τσακρής, μιλώντας στο κεντρικό δελτιο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Σημείωσε, πάντως, πως "τα επιδιομιολογικά δεδομένα δείχνουν πως η λεγόμενη ινδική μετάλλαξη είναι πιο μεταδοτική και ενδεχομένως να διαφεύγει απο την ανοσία του εμβολιασμού".

Διευκρινισε, ωστόσο, ότι είναι μικρό το ενδεχόμενο διαφυγής της νέας μετάλλαξης απο τα εμβόλια και, ως εκ τούτου, συνέστησε να προχωρήσει σε παγκόσμιο επίπεδο ο εμβολιασμός.

Ο Αθανάσιος Τσακρής, προειδοποίησε, τέλος, ότι η ινδική μετάλλαξη μπορεί να διασπαρεί επί ελληνικού εδάφους, όπως και η βρετανική παραλλαγή.

