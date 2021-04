Υγεία - Περιβάλλον

ΦΣΘ για self test: περιορισμοί στις ώρες διανομής

Αναλυτικά το ωράριο λειτουργίας που ανακοίνωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, σε σημερινή έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε ότι πλέον η διανομή των self test θα γίνεται ΜΟΝΟ κατά το νόμιμο ωράριο των φαρμακείων: Δευτέρα και Τετάρτη 08:00-14:30 και Τρίτη-Πέμπτη και Παρασκευή 08:00 - 14:00 και 17:00 - 21:00.

Παράλληλα ενημερώνει ότι η πλατφόρμα με τους ΑΜΚΑ των πολιτών που δικαιούνται δωρεάν self tests θα είναι κλειστή από το Μεγάλο Σάββατο 1 Μαΐου στις 20:00 έως και την Τετάρτη 5 Μαΐου στις 08:00, όπως και κάθε Σαββατοκύριακο έως το τέλος Μαΐου. Επίσης τα φαρμακεία δεν θα διαθέτουν self tests στη διάρκεια των διανυκτερεύσεων.

Ο ΦΣΘ απευθύνει έκκληση στους πολίτες να σεβαστούν την απόφαση αυτή γλιτώνοντας το συνωστισμό και την ταλαιπωρία και συμβάλλοντας κι αυτοί στην ομαλή λειτουργία των φαρμακείων της πόλης.

