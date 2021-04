Κόσμος

Εμβόλιο Sputnik V: Η Τουρκία ενέκρινε την χρήση του

Η αρμόδια ιατρική υπηρεσία στην Τουρκία ανακοίνωσε σήμερα, ότι έχει εγκρίνει την έκτακτη χρήση για το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V κατά της COVID-19.

O υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτσά δήλωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ότι η Τουρκία έχει υπογράψει μία συμφωνία για την χορήγηση 50 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου Sputnik V.

Βρισκόμαστε στην τελική φάση για την έγκριση επείγουσας χρήσης του εμβολίου Sputnik V και συνάψαμε μια συμφωνία για την προμήθειά του. Η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία για την παραλαβή 50 εκατομμυρίων δόσεων εντός έξι μηνών», δήλωσε συγκεκριμένα ο Κότζα.

Η Τουρκία μέχρι σήμερα χρησιμοποιεί το κινεζικό εμβόλιο που ανέπτυξε η κινεζική φαρμακευτική εταιρεία Sinovac Biotech Ltd και το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech. Έχει πραγματοποιήσει 22 εκατομμύρια εμβολιασμούς, ενώ 13,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν λάβει μια πρώτη δόση.

