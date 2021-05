Πολιτική

Εργατική Πρωτομαγιά - ΚΚΕ: Κατάθεση στεφάνου στο Σκοπευτήριο Καισαριανής (εικόνες)

Αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ και του ΚΣ της ΚΝΕ στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Στεφάνι στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής κατέθεσαν σήμερα 1η Μάη αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ και του ΚΣ της ΚΝΕ. Εκ μέρους της ΚΕ του ΚΚΕ στεφάνι κατέθεσε ο Γιάννης Πρωτούλης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του κόμματος, ενώ η αντιπροσωπεία αποτελείτο επίσης από τους Λουΐζα Ράζου μέλος του ΠΓ της ΚΕ και γραμματέα της ΚΟΑ και Θοδωρή Χιώνη μέλος του ΠΓ της ΚΕ. Εκ μέρους του ΚΣ της ΚΝΕ στεφάνι κατέθεσε ο Ιάσονας Φανός.

«Καλή Πρωτομαγιά σε όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, σε όλους τους ανθρώπους του μόχθου, σε όλο το λαό μας, σε όλους του λαούς του κόσμου. Ανάσταση λαών και καλές γιορτές σε όλους και όλες.

Το μήνυμα της Πρωτομαγιάς παραμένει επίκαιρο. Παραμένει επίκαιρο στη μαχητική λαϊκή αντίσταση απέναντι στη καπιταλιστική βαρβαρότητα. Παραμένει επίκαιρο στον αποφασισμένο αγώνα για το μέλλον που αξίζει στην ανθρωπότητα, ένα μέλλον χωρίς την καπιταλιστική βαρβαρότητα, ένα μέλλον του σοσιαλισμού-κομμουνισμού.

Τιμή και δόξα στους 200 της Καισαριανής και σε όλες τις θυσίες του λαού μας» δήλωσε ο Γ. Πρωτούλης.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την τήρηση ενός λεπτού σιγής.

