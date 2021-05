Πολιτική

Δένδιας: Τηλεδιάσκεψη με την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων - Τι συζήτησαν

Τηλεδιάσκεψη με την Ίλβα Γιόχανσον είχε ο ΥΠΕΞ, Νίκος Δένδιας. Ποια θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο.

Τηλεδιάσκεψη με την Ευρωπαία επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

"Συζητήσαμε για ζητήματα που αφορούν την εξωτερική διάσταση του μεταναστευτικού - προσφυγικού" αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος. Δένδιας.

