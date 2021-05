Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Μπόλονι δέχτηκε φραστική επίθεση από οπαδό

Ο οπαδός φέρεται να εκσφενδόνισε και ένα γυάλινο μπουκάλι προς το μέρος του προπονητή του Παναθηναϊκού.

Επεισόδιο σε βάρος του Λάζλο Μπόλονι δημιούργησε ένας οπαδός του Παναθηναϊκού, μέσης ηλικίας, περίπου 40 λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα ανάμεσα στους «πράσινους» και τον Αστέρα Τρίπολης.

Την ώρα που ο προπονητής του «τριφυλλιού» βγήκε από τα αποδυτήρια και κατευθυνόταν προς το πάρκινγκ επί της οδού Τσόχα όπου είχε το αυτοκίνητό του, ο οπαδός που καθόταν σε παρακείμενη καφετέρια άρχισε να βρίζει τον 68χρονο τεχνικό, ζητώντας του να φύγει από τον Παναθηναϊκό.

Το χειρότερο όλων, ωστόσο, ήταν το γεγονός ότι εκσφενδόνισε ένα γυάλινο μπουκάλι, το οποίο ευτυχώς έφυγε αρκετά μακριά απ’ τον Μπόλονι και δεν τον τραυμάτισε. Με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων, ανάμεσα στους οποίους ήταν κι ένας φίλος του Γενί Ενγκμπακοτό, ο οπαδός απομακρύνθηκε, συνεχίζοντας να βρίζει τον Μπόλονι.

Μάρτυρας του επεισοδίου ήταν και ο Πιέρ Ντρεοσί, ο οποίος έφυγε μαζί με τον Ρουμάνο τεχνικό προς το πάρκινγκ που βρίσκεται δίπλα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

